Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на улучшении настроений инвесторов на глобальном рынке. Рост стоимости нефти и надежды на восстановление экономики Китая поддержат рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник в начале торгов не исключено некоторое повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами — признаки стабилизации эпидемиологической обстановки в странах Европы и заявление президента США о возможности ослабления ограничений "раньше срока" дали повод для проявления осторожного оптимизма, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Внешний фон перед стартом торгов в России спокойный и даже немного оптимистичный… Восстановление китайских закупок поддерживает цены на сырьевом рынке и позволяет рассчитывать на схожее восстановление в других странах, где также решают проблему COVID-19. Российский рынок может восстановить часть потерь предыдущих двух дней за счёт надежд на восстановление экономики Китая", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2640-2660 пунктов.

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился позитивный внешний фон, также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Рубль поддержит динамика валют развивающихся стран, которые умеренно укрепляются сегодня с утра, указывает он. Также подъему национальной валюты будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается выйти выше 32 долларов за баррель, добавляет аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает во вторник, 14 апреля, укрепления рубля к доллару на открытии торгов до уровня 73,15 рубля и последующего движения в диапазоне 72,75-73,75 рубля в паре с долларом.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торговой сессии в основном снизились, что связано с негативным ожиданием трейдеров начала сезона корпоративных отчетностей.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 1,14-1,4%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также растут: гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,71%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,28%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,08%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,87%.

Стоимость нефти растет на 1,45% — до 32,2 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,2% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0929 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник снизился второй день подряд по основным биржевым индексам в рамках коррекции. На прошлой неделе после шести дней роста рынок акций РФ практически вернулся на уровни до мартовского развала альянса ОПЕК+. Это создало повод для фиксации краткосрочной прибыли.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,83%, до 2628,85 пункта, индекс РТС — на 1,5%, до 1124,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 14 копеек — до 73,61 рубля, евро опустился на 42 копейки, до 80,32 рубля, следует из данных Московской биржи.