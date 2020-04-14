Вчера на рынках было спокойно на фоне закрытия западных площадок из-за пасхальных каникул. Индекс RUSFAR снизился на 5 бп, до 6,04%, а ставка RUONIA, как мы полагаем, находилась вблизи отметки 5,9%. Ставка однодневного валютного свопа немного повысилась – с 5,83% до 5,85%. Тем временем банки продолжали наращивать средства на корсчетах в ЦБ, баланс которых увеличился до 2,62 трлн руб. вчера утром против 2,57 трлн руб. в пятницу. По нашим оценкам, для выполнения требований усреднения достаточно, чтобы остатки на корсчетах составляли 2,55 трлн руб. Однодневный аукцион Федерального казначейства был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Тем не менее на сегодняшнем аукционе Казначейство повысило лимит с 50 млрд руб. до 90 млрд руб. Банк России сегодня проведет регулярный недельный депозитный аукцион, на котором, как мы ожидаем, лимит будет повышен до 1,1–1,2 трлн руб. против 1,05 трлн руб. на прошлой неделе. Кроме того, к размещению будут предложены три выпуска краткосрочных облигаций Банка России на общую сумму 1,18 трлн руб. – включая новый транш КОБР с погашением в июле на 700 млрд руб. Завтра наступает срок погашения апрельских облигаций, сумма которых в обращении составляет 630 млрд руб., однако банки, как мы полагаем, не станут полностью замещать этот выпуск. На наш взгляд, наибольшим спросом будут пользоваться новые облигации с погашением в июле, однако общий объем заявок, по нашим расчетам, не превысит 300–400 млрд руб.

В более длинных ставках движения вчера по-прежнему носили ограниченный характер. На кривой процентных свопов изменений не произошло, в том числе годовая и 5-летняя ставки остались на отметках 6,38% и 6,74% соответственно. Котировки FRA также остались на прежних позициях (6,17%), в то время как годовая ставка NDF и 5-летняя ставка кросс-валютного свопа немного повысились до 5,31% и 5,06% соответственно.