Совет директоров Магнита рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 157 руб. на акцию по итогам 2019 г. при дивидендной доходности 4,8% по обыкновенным акциям. Совокупный размер дивидендов составляет 31 млрд руб. (включая 15 млрд руб., по итогам 9М19), что эквивалентно более чем 180% чистой прибыли компании за 2019 г. (на основе IAS17). Дата закрытия реестра назначена на 19 июня (экс-дивидендная дата – на 18 июня). Коэффициент дивидендных выплат немного превышает объявленный ранее прогноз Магнита по годовым дивидендным выплатам (28-29 млрд руб.). К тому же, благодаря дивидендной доходности на уровне 9% акции Магнита являются привлекательной дивидендной историей среди российских компаний розничного сектора и не исключено, что в краткосрочной перспективе они будут опережать бумаги X5, дивидендная доходность которых составляет всего 5%.