Согласно данным Яндекс.Радар, в 1К20 доля Яндекса (YNDX US: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3/акцию) в поиске на всех платформах выросла на 1,1 п. п. г/г до 58,1%.

Яндекс продолжает лидировать в поиске на десктопах, так как его доля выросла на 0,2 п. п. г/г и на 0,5 п. п. к/к до 68,9% в 1К20.

Более важно то, что Яндекс продолжает укреплять свои позиции в поиске на мобильных платформах, поддерживая свою долю на уровне более 50% вот уже третий квартал подряд (52,7% против 45,9% у Google).

Это является следствием продолжающегося сильного роста доли поиска на платформе Android (+4,3 п. п. г/г и +1,3 п. п. к/к) после того, как Google дал согласие на то, чтобы разработчики смартфонов могли предустанавливать мобильные браузеры, отличные от браузера Google. Тем не менее, отметим, что доля поиска на мобильных платформах у компании Google выросла на 0,2 п. п. м/м в марте с момента введения карантинных мер, тогда как доля Яндекса почти не изменилась.

Таким образом, мы видим, что Яндекс продолжает укреплять свое лидерство в своем основном сегменте Поиска. Мы считаем, что эти положительные изменения доли поиска отразятся в финансовых результатах Яндекса за 1К20, которые будут опубликованы 28 апреля. Тем не менее, мы ожидаем давление на рекламные бюджеты в следующие несколько кварталов из-за сложной ситуации, вызванной пандемией COVID-19 и ослаблением курса рубля. В целом статистика по доли рынка за 1К20, вероятно, будет НЕЙТРАЛЬНА для акций Яндекса в краткосрочной перспективе.