Объем продаж стальной продукции вырос по сравнению с 4 кварталом прошлого года на 4%, а проката – на 7%. При этом, средние цены упали на 6%. В долларовом выражении продажи могли сократиться на 3-4%, до $1760 тыс. На выручку положительный эффект оказывает рост экспортных продаж, доля которых достигла 45%. Ослабление рубля положительно влияет на EBITDA, которая может достичь $628 в 1 квартале. Надо отметить, что снижение спроса и цен на стальную продукцию не носил обвального характера, хотя основная волна падения цен и объемов, по нашему мнению, будет во 2 и даже в 3 квартале, падение средних цен может превысить 10%, а спрос на отдельные виды продукции упадет на 15% и более на фоне остановки строек и промышленных предприятий.

Восстановление может начаться в 3 квартале, и будет идти достаточно медленно, и находиться в зависимости от состояния мировой экономики. Мы полагаем, что кризис не окажет разрушительного воздействия на Северсталь. Это одна из самых эффективных компаний в отрасли. Стрессовый сценарий – падение продаж на 50% в квартал компания выдержит благодаря низкому краткосрочному долгу ($280 млн) и значительному объему денежных средств (свыше $1 млрд). Мы не даем прогноза по дивидендам за 1 квартал, хотя с высокой вероятностью, компания не будет от них отказываться. Котировки акций вернулись на уровень осени прошлого года, мы сохраняем рекомендацию «держать», цель – 900 рублей.