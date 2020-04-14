I квартал оказался лучше наших ожиданий

Согласно опубликованной ЦБ в конце прошлой недели оценке платежного баланса, в 1 кв. сальдо счета текущих операций составило 21,7 млрд долл., что соответствует его значению в 5,7 млрд долл. в марте (если предварительные оценки за предшествующие месяцы не были пересмотрены). Эти оценки (особенно за март) оказались существенно выше наших ожиданий, при этом расхождение (по нашим расчетам, сальдо в 1 кв. должно было быть минимум на 3,6 млрд долл. ниже) обусловлено главным образом сальдо баланса услуг (1,7 млрд долл.) и инвестиционных доходов (1,4 млрд долл.). По-видимому, экспорт услуг не успел упасть так сильно, как импорт. При этом, по данным ЦБ, импорт товаров в 1 кв. в долларовом выражении г./г. не изменился (составив 55,7 млрд долл.), что выглядит странно, как по причине более слабого рубля, так и введения карантинных мер во второй половине марта (оба фактора должны были способствовать снижению импорта). Возможно, в первой половине марта обесценение рубля и новости о карантине в европейских странах спровоцировали всплеск спроса на импортные товары (“успеть купить по старым ценам, пока есть в наличии”). С другой стороны, нетипично высоким оказался экспорт (за счет ненефтегазового экспорта), в результате в целом сальдо торгового баланса за 1 кв. оказалось близким к нашей оценке (больше на 1 млрд долл.).

Нерезиденты сократили покупки госбумаг

Нерезиденты сократили покупку госбумаг РФ в 1 кв. почти в 6 раз г./г. (скорее всего, покупки в январе-феврале сменились продажей в марте). По причине низких цен на нефть (=рост странового риска) мы не ждем возвращения больших покупок нерезидентов в этом году. Вывоз капитала частным сектором составил 17 млрд долл. (из которого на нефинансовые компании пришлось 6,8 млрд долл.), также 2,2 млрд долл. было вывезено ЦБ РФ (погашение обязательств перед нерезидентами).

В апреле текущих интервенций будет достаточно для поддержания сильного курса рубля…

По нашему мнению, эффект от падения цен на нефть и карантина проявится в данных платежного баланса уже в апреле, когда мы ожидаем близких к нулевым или даже слабо отрицательных значений сальдо счета текущих операций в предположении, что рубль останется сильным (<75,8 руб./долл.) при нефти 32 долл. за барр. Brent (=среднее значение с начала апреля). Кроме того, мы предположили снижение отношения импорта к ВВП до 12%, для сравнения — в 2019 г. оно составило 14,9%. Это транслируется в его сокращение в сравнении с апрелем 2019 г. в абсолютном выражении на 8 млрд долл. до 14,3 млрд долл. Мы также внесли коррективы в физические объемы экспорта нефти и газа (из-за обязательств РФ сократить добычу нефти и низкого спроса на энергоресурсы в мире в условиях коронавируса). Учитывая высокий размер интервенций ЦБ РФ (3-4 млрд долл. в мес.) относительно ожидаемого нами сальдо счета текущих операций, курс рубля, скорее всего, останется сильным и в апреле.

… ситуация может измениться после снятия карантина

По мере восстановления экономической активности (необходимым условием является снятие карантинных мер в Европе и РФ, что может стать возможным в мае) курс рубля начнет испытывать давление от импорта (может проявиться и отложенный спрос). При сложившихся курсе рубля и цене нефти (=рублевой цене нефти) сальдо счета текущих операций в мае-декабре (-47 млрд долл.) превысит объем интервенций ЦБ РФ, которые в текущем объеме уже не смогут препятствовать ослаблению рубля. Кроме того, дополнительное давление на рубль окажет и вывоз капитала нефинансовым сектором (20-30 млрд долл., по нашим оценкам), направленный в том числе на погашение внешнего долга (некоторые эмитенты могут направить средства на buy-back подешевевших евробондов) на фоне относительно низкой рублевой ставки.