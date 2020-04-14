Как мы отмечали вчера, цены на золото, с чисто технической точки зрения, находились на перепутье: шансы на их снижение к $1 657 за унцию или рост до $1 740 за унцию были практически одинаковы. В итоге рынок золота пошел вверх, и котировки повысились примерно на $40 до $1 720 за унцию, причем основной рост пришелся на американскую торговую сессию. Сегодня цены продолжают движение к упомянутому выше уровню $1 740 за унцию, который, по нашему мнению, будет протестирован в течение дня. Одним из факторов поддержки для золота на этой неделе станет начало сезона публикации корпоративной финансовой отчетности в США за 1К20: скорее всего, показатели будут слабыми и окажут давление на основные фондовые индексы, что, на наш взгляд, поддержит приток капитала в золото, являющееся защитным активом.

Дальнейшее распространение коронавируса, которым уже заразилось во всем мире более 1,8 млн человек (согласно последним данным, от него умерло 113 849 человек), подталкивает национальные правительства к продлению карантинных ограничений. Это усиливает негативный эффект для мировой экономики, и инвесторы все больше отдают предпочтение защитным активам, в частности золоту. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил о пролонгации карантина по всей стране еще на месяц — до 11 мая. Отметим еще раз, что, когда мировая экономика начнет восстанавливаться от последствий пандемии, принимаемые центробанками стимулирующие меры (призванные минимизировать финансовый ущерб) могут спровоцировать ускорение инфляции, а золото традиционно рассматривается как надежный инструмент для защиты сбережений в условиях галопирующего роста цен. Сегодня инвесторы ждут начала трехдневного совместного заседания руководства МВФ и Всемирного банка. Кроме того, во вторник ожидаются выступления президентов двух американских федеральных резервных банков.