По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 3,06%, закрывшись на отметке 2846,06 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,39%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 3,95%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,75%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на три базисных пункта, до −0,38%.

Поводом для мажорных настроений стали надежды инвесторов на скорое ослабление карантинных мер. Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что в ближайшие дни Дональд Трамп сделает ряд заявлений о планах по перезапуску американской экономики на фоне стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса. Согласно проведенному экспертами Bank of America опросу, пессимизм инвесторов по поводу экономического ущерба от пандемии находится на экстремальном уровне, в то время как денежные позиции игроков находятся на самом высоком уровне с момента террористических атак 9/11.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 5,2% и закрылись на отметке $30,09. Игроки негативно отреагировали на прогноз МВФ, согласно которому эксперты фонда понизили ожидания по цене на нефть на 2020 год до 35,61 доллара за баррель. Кроме того, рынок пытается оценить соотношение снижения добычи странами ОПЕК+ и независимыми нефтепроизводителями к резко упавшему глобальному спросу на энергоносители из-за эпидемии COVID-19. В связи с этим до появления четких сигналов о снятии карантинов с крупнейших мировых экономик цены нефть могут оставаться под давлением.

В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 0,11%, закрывшись на отметке 2631,83 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2563 пунктов, сопротивления — 2700 и 2730 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 111000 и 109000 пунктов, сопротивления — 114200 и 116500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,06, прибавив 0,75% по отношению к доллару США. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,75 и 72,50. Уровни сопротивления — 74 и 74,65.