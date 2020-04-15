Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в минусе, продажи были сконцентрированы в нефтегазовом секторе – по фьючерсам на нефть Brent вновь наметилось снижение, во многом объясняемое сомнениями трейдеров в достаточности мер ОПЕК+ для компенсации провала спроса, вызванного падением деловой активности во всем мире из-за мер борьбы с пандемией. Кроме того, соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ вступает в силу в мае, а пока избыточное предложение энергоносителей продолжает поступать на рынок и пополнять запасы (так, по данным API, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю выросли на 13.1 млн. баррелей). В итоге Татнефть (TATN) подешевела на 5.5%, Лукойл (LKOH) – на 3.9%, Газпром нефть (SIBN) – на 2.1%, Роснефть (ROSN) – на 1.7%, Новатэк (NVTK) – на 1.6%. Между тем в плюсе закрылись Полюс (PLZL, +5.4%), Норникель (GMKN, +3.0%), МосБиржа (MOEX, +2.8%), Магнит (MGNT, +2.3%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Селигдара (SELG) подорожали на 19.0%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 6.3%, Диода (DIOD) – на 5.6%, Лензолото (LNZL) – на 4.7%.

Фондовые индексы США повысились на 2.4% — 3.9%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе актуальным сценарием выглядит консолидация вблизи отметки 1100 пунктов по индексу РТС. Сезон выхода корпоративной отчетности за первый квартал, недавно стартовавший в США, пока не сформировал однозначной «карты реальности», сегодня ожидается отчетность Bank of America (13:45 мск), Goldman Sachs (14:30 мск), Citigroup. Кроме того, в 17:30 мск будут опубликованы данные минэнергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые могут повлиять на динамику нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 73.0 по паре доллар-рубль.