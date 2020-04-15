Российский рынок акций во вторник не показал выраженной динамики. Индекс МосБиржи открылся подъемом более чем на 1%, но в течение сессии растерял весь рост. Объемы торгов ожидаемо выросли вместе с возвратом с длинных выходных европейских площадок.

Одной из важных тенденций вчерашнего дня, которую наверняка заметило большинство трейдеров, является постепенная распродажа в акциях нефтегазового сектора. Отраслевой индекс упал на 1,7%, и это при том, что бумаги газовых компаний, Газпрома и Новатэка, завершали день на положительной территории.

Наибольшие потери понесли акции Татнефти-ао (-5,5%), Лукойла (-3,9%), Газпром нефти (-2,1%), Роснефти (-1,7%). Крупные участники фиксируют позиции, несмотря на заключенную сделку ОПЕК+. Ожидаемое снижение добычи неизбежно скажется на финансовых результатах компаний.

Впрочем, цены на нефть по ближайшим фьючерсам Brent не реагируют на заключение соглашения по сокращению добычи. Во вторник они снизились на 6,7%, опустившись ниже $30. Добавила негатива статистика по запасам нефти в США от API, указавшая на их рост на 13,1 млн баррелей за неделю (ожидалось +11,7 млн).

Вновь обращаем внимание, что ближайший контракт Brent не в полной мере отражает ситуацию. Сделка ОПЕК+ начнется только с мая, а сейчас на рынке по-прежнему отмечается огромное количество лишней нефти на фоне рухнувшего спроса. В цену текущего фьючерса Brent не закладывается будущая нормализация баланса спроса и предложения.

В частности, фьючерсы Brent, которые станут ближайшими через 6 месяцев, во вторник упали не на 6,7%, а всего лишь на 0,5%. Они находятся около $39,5. В американском сорте WTI ситуация еще более интересная. Там разница между майским и ноябрьским контрактом из-за близости экспирации составляет $15,5 ($20,6 против $36,1).

Складывается впечатление, что российский рубль очень четко «понимает» этот момент. Курс USD/RUB вообще не реагирует на падение ближних контрактов Brent. Во вторник доллар опустился до 73. В краткосрочной перспективе не ожидаю падения курса ниже области 71,5–72,5. Более вероятным выглядит сценарий краткосрочной консолидации около текущих отметок.

Сильный рубль — сдерживающий фактор для акций экспортеров, доля которых существенно выше 50% в индексе МосБиржи. В связи с этим ускорения роста по рынку акций в целом пока не ожидается. Индекс может находиться в фазе широкого боковика. Снизу в качестве области поддержки сейчас можно выделить уровни 2510–2560 п. Сверху локальным промежуточным сопротивлением выступает район 2700–2710 п. Еще более сильным техническим препятствием на среднесрочном горизонте является уровень 2780 п.

Среди акций по-прежнему чуть более устойчивей могут выглядеть представители сектора электроэнергетики и телекоммуникаций. Также «защитными» свойствами обладают акции Московской биржи, выигрывающие от повышенной волатильности. В то же время относительно крепкий рубль может временно приостановить опережающую динамику в бумагах металлургических компаний.

Отдельно можно выделить акции золотодобывающих компаний: Полюса (+5,4%) и Полиметалла (+4,4%). Во вторник они ожидаемо переписали исторические максимумы на фоне уверенной динамики цен на золото. Допускаю кратковременную коррекцию в бумагах после внушительного роста, но в целом потенциал для подъема еще сохраняется. Шансы на рост золота в сторону $1800 оцениваю как высокие.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчетов об операционных результатах за I квартал 2020 г. у Детского мира и НЛМК.

На рынке США тем временем переписаны локальные максимумы. Индекс S&P 500 вчера вырос на 3% и поднялся к максимальным значениям после мартовского обвала. В качестве ближайшего технического ориентира для текущего отскока можно выделить уровень около 2940 п., то есть на 3,3% выше текущих значений. Главной движущей силой американских площадок вновь выступают наиболее крупные корпорации (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник еще немного подросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,6%, нефть Brent в плюсе на 0,8%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия вторника.