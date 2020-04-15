Рубль начнет день с консолидации
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так, поводом к продажам может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться ниже 30 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных стимулов для направленного движения в рубле. Несмотря на слабость рынка энергоносителей, в начале сессии ожидаем консолидации пары доллар/рубль в районе 73 – 73,3 рубля.
Отметим, что, как и днем ранее, российская валюта может проигнорировать внешний негатив, в результате чего в первой половине торгов доллару не удастся продемонстрировать уверенное восстановление. Однако в дальнейшем, в случае продолжения негативной динамики на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в район 29 долларов за баррель, продажи в рубле могут возобладать, что позволит американской валюте укрепиться по итогам дня, сделав шаг в сторону ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 75 рублей.
Напомним, что днем ранее, несмотря на существенное снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран, по итогам торгов рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар упал на 0,8%, отступив в район 73 рублей, евро снизился на 0,2%, закончив день чуть ниже 80,2 рубля.
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