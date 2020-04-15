По итогам торгов 14 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,11% — до 2631,83 п., а РТС на 0,73% — до 1133,23 п.

Утро на российском рынке было весьма позитивным на фоне сильной статистики Китая по внешней торговле. Импорт в марте упал лишь на 0,9%, закупки меди выросли на 13%, а нефти почти на 12%. Однако в течение дня давление на стоимость барреля возрастало, и уже вечером Brent стоила менее $30. Соответственно, среди аутсайдеров преобладали бумаги нефтяников. Бумаги «Татнефти» подешевели на 5,52%, «ЛУКОЙЛ» на 3,89%, «Газпром Нефти» на 2,14%, «Башнефти» на 1,73%, а «Роснефти» на 1,71%. В лидерах были акции «Полюс» (+5,42%) и Polymetal (+4,42%). По поводу золотодобывающих компаний мы говорили много раз. Масштабные количественные программы ведущих регуляторов создают базу для размытия ценности денег, а золото является традиционным инструментом спасения. С начала XXI века оно подорожало более чем в шесть раз. В конце 1999 года оно стоило около $288 за тройскую унцию. Далее в его цене отражался рост бюджетного дефицита в США и смягчения денежной политики ФРС. С конца 2008 года цена выросла более чем вдвое от $840,75 за тройскую унцию. Ещё одним поводом порадоваться для инвесторов стала информация о том, что «Газпром» (+1,08%) может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рублей на акцию, хотя по итогам 2018 года дивидендные выплаты составили 16,61 рублей на бумагу. Впрочем, в сложившихся условиях это весьма солидная дивидендная доходность чуть выше 8%. «Северсталь» (+1,9%) сообщает, что в I квартале выплавка стали увеличилась на 5% в квартальном выражении, но сократилась лишь на 6% в годовом. По чугуну картина более позитивная, так как рост составил 2% в обоих случаях. Активность заметно выросла во второй половине дня. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 82,46 млрд рублей.

Рубль в течение дня демонстрировал рост аппетитов к риску. На фоне масштабных денежных вливаний ведущих центральных банков неизбежно будет становиться актуальной стратегия “Carry Trade” ЦБ РФ отмечает небольшой рост трендовой инфляции до 3,98% в марте с 3,96% в феврале. Это означает, что пока никакой речи о снижении ставки идти не может. В среду Минфин проведёт очередной тест рынка, предложив инвесторам два выпуска ОФЗ. Инвесторам будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Оба аукциона пройдут в объёме, доступном для размещения. И, кстати, напомним статистику, которая вышла накануне. Внешний долг РФ упал до $450 млрд, т.е. только валютная позиция международных резервов полностью покрывает эти обязательства и у регулятора ещё останется более 20% резервов, которые содержатся в монетарном золоте.

Американский рынок решил сосредоточиться на надеждах скорого перезапуска экономики. Меж тем, даже результаты корпораций за I квартал ещё не дают полного представления о потерях, которые ждут впереди. В МВФ прогнозируют потерю до $9 трлн у мировой экономики до конца 2021 года. Меж тем, в десяти американских штатах начали разработку плана открытия экономики после ограничительных мер. Пример Китая показывает, что жёсткие, а то и жестокие, меры позволяют быстро взять ситуацию под контроль. Уже в марте китайский импорт сократился лишь на 0,9% в годовом выражении, да и падение экспорта оказалось существенно меньше ожидаемого. В США стартовал период корпоративной отчётности. Банк J.P. Morgan (-2,7%) сообщил о падении прибыли на 69% в I квартале, но во многом это произошло из-за отчисления в резервы до $8,3 млрд. Схожая ситуация с отчётностью Wells Fargo (-3,97%). J&J (+4,47%) сообщила о прибыли выше прогнозов и повысила дивиденды. Впрочем, J&J работает в сфере медицины и фармакологии, которые в условиях пандемии является горячими секторами. Apple (+5,05%) сообщает о повышении продаж в Китае после снятия карантинных мер. Среди лидеров также остаётся Amazon (+5,27%). Компания планирует нанять ещё 75 тыс. сотрудников, чтобы обеспечить бесперебойную работу онлайн торговли и доставки. Авиакомпании также достигли принципиальной договорённости по государственной поддержке с Минфином США. По итогам торгов DJIA вырос на 2,39% до 23949,76 п., а S&P 500 поднялся на 3,06% до 2846,06 п.

Азиатские инвесторы обратили больше внимания на прогнозы МВФ, где ожидают худший спад со времён Великой Депрессии. В Ю. Корее проходят выборы в парламент, но маски и перчатки остаются обязательными, как для избирателей, так и для работающих на избирательных участках. В КНР Народный Банк снизил ставку среднесрочного кредитования финансовых организаций с 3,15% до 2,95%. Это помогло региональным индексам немного поправить положение. Японскому рынку мешала расти иена, которая укрепилась почти до 107,0 за доллар. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19533,64 п. (-0,54%), Hang Seng — 24338,00 п. (-0,40%), Shanghai Composite — 2817,19 п. (-0,36%).

Нефть пыталась вернуться к росту, но пока ей сложно противостоять реальной статистике потребления и негативным прогнозам по мировой экономике. Впрочем, в Индии планируют отменить часть ограничительных мер, что должно способствовать резкому повышению спроса на топлива со стороны сельскохозяйственного сектора. Тем не менее, накануне API сообщил, что на неделе до 10 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,1 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн бар., а дистиллятов повысились на 5,6 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут увеличения запасов нефти на 10,1 млн бар., бензина на 7,1 млн бар., а дистиллятов на 1,8 млн бар. Впрочем, главным вопросом на ближайшие сутки будет не увеличение запасов, а динамика изменений в объёмах американской добычи. Предыдущий отчёт Минэнерго США показал падение объёмов производства на 0,6 млн бар. до 12,4 млн бар. в сутки. Соответственно, во второй половине дня нефть ждёт или очередной шок, или обнадёживающие новости. Золото немного отступало, но некоторые попытки коррекции вполне допустимы после достижений последнего времени. За месяц жёлтый металл подорожал более чем на 14,3%, а за год более чем на 34%. Резервы крупнейшего биржевого фонда золота SPDR Gold Trust продолжают расти. За вторник они увеличились с 1009,70 тонн до 1,017,59 тонн. К 9:00 мск Brent — $29,89 (+0,98%), WTI — $27,69 (+1,06%), Золото — $1754,8 (-0,80%), Медь — $5121,36 (-0,28%), Никель — $11945 (+0,47%).

Индекс доллара повышался на 0,07% до 98,95 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,73% по сравнению с 0,75% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,096 (-0,15%), GBP-USD — $1,259 (-0,25%), USD-JPY – 107,05 (-0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, вести из Азии о том, что Индия также собирается смягчить карантинные меры, могут поддержать оптимизм российских инвесторов. Нефть пытается вернуться к росту, и для неё также важны планы восстановления деловой активности в мире. Снижение рисков по нефти повысит шансы на дальнейшее укрепление рубля.



