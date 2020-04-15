Вчера доходность ОФЗ изменилась разнонаправленно – снизилась по коротким и среднесрочным выпускам (-4 б.п. – до 6,39% годовых по 5-летним ОФЗ) и незначительно выросла по длинным – на 1 б.п. – до 6,69% годовых. Несмотря на заключение сделки ОПЕК+, цены на нефть вчера были под давлением, что ограничило спрос на длинные ОФЗ.

Сегодня Минфин предложит 6-летний выпуск ОФЗ 26229 (доходность 6,48% годовых) и 10-летний выпуск ОФЗ 26228 (6,68% годовых). Ожидаем, что Минфин продолжит ограничивать премии на аукционах, в результате чего объем удовлетворенных заявок будет весьма умеренным — 10-15 млрд. руб. по каждому выпуску. Отметим, что Минфину пока, видимо, придется рассчитывать на локальных инвесторов: нерезиденты пока не спешат активно восстанавливать позиции в госбумагах после мощной распродажи в марте. Так, по данным НРД, после рекордных нетто-продаж в марте на 278 млрд. руб. с начала апреля объем нетто-продаж сократился до 5,8 млрд. руб.

Сегодня ждем переход к консолидации рынка госбумаг: цены на нефть пытаются закрепиться под уровнем 30 долл./барр.; настроения на внешних площадках ухудшились на заявлениях МВФ, что мировая экономика столкнется с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии.

В сегменте евробондов вчера продолжились умеренные покупки – в лидерах роста котировок оказались евробонды ЮАР (доходность 10-летнего бенчмарка снизилась на 22 б.п. – до 6,28% годовых): Южноафриканский ЦБ вчера снизил ключевую ставку сразу на 100 б.п. – до 4,25% годовых.

Доходность российских 10-летних евробондов снизилась всего на 2 б.п. – до 3,01% годовых – до уровня января т.г. Кредитный спрэд остался на уровне 226 б.п. при среднеисторическом значении порядка 180-200 б.п. В целом, на текущий момент котировки евробондов РФ большую часть потерь уже отыграли – в ближайшее время ждем консолидации на текущих уровнях. Среднесрочно потенциал снижения доходности сохраняется, который будет реализован при восстановлении котировок нефти к 35-40 долл./барр.