Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в небольшой минус
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник незначительно выросли и держались между ближайшими поддержками (2600 и 1100 пунктов) и сопротивлениями (2720 и 1200 пунктов). На рынках присутствует некоторая нерешительность, а в среду внешний фон скорее говорит в пользу умеренного снижения индикаторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2550-2700 пунктов.
Рубль во вторник перешел к снижению по отношению к доллару и евро и отступил от технически важных значений. Пара доллар/рубль остается выше нижней полосы Боллинджера дневного графика (73 руб) и при неблагоприятном внешнем фоне может стремиться к 74 руб. Пара евро/рубль не решается на закрепление ниже 80 руб и может быть склонна к движению в район 82 руб. Валютным парам на данный момент не удается развить краткосрочный нисходящий тренд, хотя рубль в целом держится весьма уверенно.
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в небольшой минус в связи с ухудшением мировых настроений и слабостью нефтяных цен. Последние в краткосрочном периоде могут пойти еще ниже, но ближе к началу мая и вступлению в силу соглашения нефтедобывающих стран должны ощутить более значимую среднесрочную поддержку. Фьючерсы на золото отступили от достигнутых накануне многолетних максимумов в район 1750 долл/унц, что может способствовать фиксации прибыли в акциях Полюса и Полиметалла.
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