Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов среды на смешанном внешнем фоне. Слабая динамика нефти и разнонаправленное движение валют развивающихся рынков не дают пока ориентиров к сильному движению рубля.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе актуальным сценарием выглядит консолидация вблизи отметки 1100 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Виталий Манжос из ИК "Алго капитал" ожидает открытия торгов с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,5%, в районе 2620-2640 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — поясняет аналитик.

Нефть пыталась вернуться к росту, но пока ей сложно противостоять реальной статистике потребления и негативным прогнозам мировой экономики, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Впрочем, в Индии планируют отменить часть ограничительных мер, что должно способствовать резкому повышению спроса на топливо со стороны сельскохозяйственного сектора, добавляет он.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 73 рубля по паре доллар-рубль, считает Старцев.

"Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так поводом к продажам может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться ниже 30 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных стимулов для направленного движения в рубле", также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Несмотря на слабость рынка энергоносителей, в начале сессии ожидаем консолидации пары доллар-рубль в районе 73 – 73,3 рубля, добавляет аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает открытия торгов парой рубль-доллар на уровнях вблизи закрытия предыдущего дня, 73,25 рубля, и последующее движение в диапазоне 72,7-73,7 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США накануне выросли в пределах 4%на надеждах перезапуска экономики.

Но фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,65-0,7%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сейчас также снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,54%, индекс гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 —на 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%.

Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 29,45 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро к доллару на форексе снижается на 0,18% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0962 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций накануне повысился после двух дней снижения. Тон росту на всех мировых фондовых площадках задавали данные внешнеторговой деятельности Китая в марте.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,11%, до 2631,83 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1133,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 61 копейку, до 73 рублей, евро — на 17 копеек, до 80,16 рубля, также следует из данных Московской биржи.