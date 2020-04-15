Вчера банки почти в полном объеме заместили погашаемые сегодня облигации Банка России на сумму 630 млрд, по итогам трех аукционов купив КОБР на общую сумму 528 млрд руб при общем предложении в 1,18 трлн руб. Основной спрос пришелся на новые облигации с погашением в июле, которых было продано на 394 млрд руб. Тем временем на недельном депозитном аукционе ЦБ установил лимит в 1,13 трлн руб., а общая сумма заявок от банков составила 1,22 трлн руб. Индекс RUSFAR снизился на 5 бп, до 5,99%. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, находилась в районе 5,9%, в то время как ставка однодневного валютного свопа повысилась на 2 бп, до 5,87%. Обязательства банков перед Федеральным казначейством продолжили снижаться, составив 854 млрд руб. К концу недели они, вероятнее всего, опустятся ниже 800 млрд руб., обновив минимум за период с марта 2018 г.

Кривая процентных свопов сместилась вниз почти на 20 бп – в том числе годовая ставка закрылась на отметке 6,21%, а 5-летняя составила 6,56%. Котировки FRA в настоящий момент закладывают снижение ключевой ставки Банка России более чем на 50 бп в ближайшие три месяца: все значения FRA находятся на уровне 5,94% против 3-ставки MosPrime в 6,53%. Годовая ставка NDF вчера опустилась на 4 бп, до 5,27%, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа снизилась с 5,06% до 4,98%.