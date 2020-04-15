Теханализ: индекс Мосбиржи корректируется
В середине марта рынок обозначил двухгодовой минимум в районе 2070 п. Текущий отскок от данной отметки составляет 23%. То есть, рынок нивелировал около половины просадки с начала этого года.
На текущей неделе рост оборвался — котировки вышли вниз из краткосрочного бычьего тренда. Что касается технических показателей, то трендовый индикатор MACD остается в фазе роста, при этом быстрая линия MACD почти вошла в зону быков (выше нуля) впервые с февраля, что может быть благоприятно для среднесрочных перспектив российского рынка. Но осциллятор RSI вошел в зону медведей ниже 50% — негативный сигнал наряду с надломом восходящего тренда.
В моменте техническая картина осторожно негативная. Коррекция назрела и может реализоваться в просадке к первой серьезной поддержке в районе 2450 п. Но отскок может случиться и раньше, а обвала ниже данной отметки не ожидается.
Долгосрочные ожидания нейтральные. На фоне распродаж на мировых площадках в связи с влиянием коронавируса российский рынок демонстрирует повышенную волатильность. Диапазон месячных свеч сопоставим с волатильностью в 2008 г.
Апрельский отскок с учетом просадки сегодня достаточно скромный, но возврата ниже 2200–2300 п. в ближайшие месяцы не ожидается. При этом риски локальных просадок или перехода в широкий боковик на фоне распространения коронавируса достаточно высоки.
Уровни поддержки: 2600 / 2450 / 2285
Уровни сопротивления: 2690 / 2745 / 2845
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200415/831268115.html