В середине марта рынок обозначил двухгодовой минимум в районе 2070 п. Текущий отскок от данной отметки составляет 23%. То есть, рынок нивелировал около половины просадки с начала этого года.

На текущей неделе рост оборвался — котировки вышли вниз из краткосрочного бычьего тренда. Что касается технических показателей, то трендовый индикатор MACD остается в фазе роста, при этом быстрая линия MACD почти вошла в зону быков (выше нуля) впервые с февраля, что может быть благоприятно для среднесрочных перспектив российского рынка. Но осциллятор RSI вошел в зону медведей ниже 50% — негативный сигнал наряду с надломом восходящего тренда.

В моменте техническая картина осторожно негативная. Коррекция назрела и может реализоваться в просадке к первой серьезной поддержке в районе 2450 п. Но отскок может случиться и раньше, а обвала ниже данной отметки не ожидается.

Долгосрочные ожидания нейтральные. На фоне распродаж на мировых площадках в связи с влиянием коронавируса российский рынок демонстрирует повышенную волатильность. Диапазон месячных свеч сопоставим с волатильностью в 2008 г.

Апрельский отскок с учетом просадки сегодня достаточно скромный, но возврата ниже 2200–2300 п. в ближайшие месяцы не ожидается. При этом риски локальных просадок или перехода в широкий боковик на фоне распространения коронавируса достаточно высоки.

Уровни поддержки: 2600 / 2450 / 2285

Уровни сопротивления: 2690 / 2745 / 2845