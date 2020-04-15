МВФ прогнозирует снижение российского ВВП на 5,5% г/г в 2020 г.; НЕГАТИВНО

МВФ опубликовал обновленный доклад «Перспективы мировой экономики», в котором учтены ожидаемые последствия пандемии COVID-19.

Согласно прогнозу, глобальный ВВП снизится на 3% по итогам 2020 г., что гораздо существеннее его снижения в 2009 г. (- 0,1%). Прогнозируемая цифра спада глобального ВВП предполагает спад ВВП развитых экономик на 6,1%, что превосходит снижение на 3,3% в 2009 г. ВВП экономик с развивающимися рынками в 2020 г. сократится на 1%, тогда как в предыдущий кризис ВВП этих стран вырос на 2,8%. Что касается России, эксперты МВФ ожидают снижение ВВП в 2020 г. на 5,5% против —2,0%, согласно текущему консенсус-прогнозу. В данный момент мы не изменили наш прогноз снижения ВВП на 1% по итогам этого года, что предполагает снижение на 20% г/г в апреле и примерно на 6% в 2К20.

Тем не менее, наш сценарий в целом будет зависеть от масштаба экономического восстановления за пределами России: тот факт, что Китай сейчас готовится ко второй волне пандемии и, следовательно, усиливает контроль на своих границах с Россией, является негативным фактором, который мы не учли в нашем прогнозе и который может ухудшить наши ожидания на май-июнь.