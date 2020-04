Второй банк в США по размерам активов Bank of America Corporation (BAC) представил результаты за первый квартал 2020 года. Разводненная прибыль на акцию снизилась на 43%, до $0,40. Чистая прибыль упала на 45%, до $4 млрд, на фоне начисления резервов под кредитные убытки, которые увеличились на 370%, до $4,8 млрд. Стоимость риска составила 1,81%, что ниже показателя пика прошлой рецессии (5,40%). При этом мы ожидаем, что основные начисления резервов придутся на второй-третий квартал, а в дальнейшем показатель начнет постепенно восстановливаться к докризисным показателям. На данный момент увеличение просроченной задолженности наблюдается только в сегменте кредитования юрлиц. Это обусловлено тем, что карантинные меры начались в марте, а их эффект будет отложенным. Объем просроченной задолженности физлиц на 31 марта сократился на 36% год к году и составил $2,4 млрд, для юрлиц это значение увеличилось на 42%, достигнув $1,9 млрд.

Чистая выручка Bank of America Corporation снизилась на 1%, до $22,8 млрд, в сравнении с первым кварталом 2019 года, что связано с падением чистого процентного дохода на 2% из-за уменьшения чистой процентной маржи до 2,33% (-7%) под влиянием пониженных ставок. Все основные операционные сегменты, кроме прочего (All Other), показали положительные результаты в части чистой прибыли, несмотря ее общее снижение за первый квартал 2020 года. Сегмент управления активами (Global Wealth and Investment Management) продемонстрировал рост чистой выручки на 2,4%, до $4,9 млрд, связанный с инвестиционным банкингом Global Markets увеличил не только чистую выручку (+25%, до $5,2 млрд), но и чистую прибыль (+65%, до $1,7 млрд). В других сегментах результаты ухудшились, в основном из-за начислений резервов под кредитные убытки.

В целом без учета единовременных факторов в виде начисления резервов под кредитные убытки BAC показал устойчивые результаты. На фоне многих других банков он выглядит довольно сильно. Благодаря наличию диверсифицированных источников прибыли в виде управления активами, а также инвестиционного банкинга в части операций на рынке банк продемонстрировал способность показывать достойные результаты в условиях рецессии. При этом потенциал роста резервов у банка значителен, в том числе из-за высокой концентрации на кредитах физическим лицам, составляющих 44% общего кредитного портфеля.

Целевая цена по акции BAC в базовом варианте – $27,1, на данный момент данная бумага выглядят недооцененной. У банка есть солидный запас капитала для покрытия убытков, а также возможность продолжать платить дивиденды. Мы считаем, что акции компании стоит держать. В ближайшие два квартала котировки продолжат демонстрировать повышенную волатильность, однако устойчивая бизнес-модель Bank of America Corporation останется одним из факторов его инвестиционной привлекательности.