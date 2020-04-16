Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,2%, закрывшись на отметке 2783,36 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,86%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,44%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 12 базисных пунктов, до 0,63%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на девять базисных пунктов, до −0,47%.

Негативные настроения на на Уолл-стрит были обусловлены отчетами Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America, показавших значительное падение прибыли. Кроме того, давление на котировки акций оказали провальная статистика по американской экономике. Согласно данным Министерства торговли, розничные продажи в США в марте обрушились на 8,7%, продемонстрировав максимальное падение за все время с начала ведения статистики в 1992 году. Объем промышленного производства, исходя из отчета ФРС, в марте упал на 5,4%, что является максимальным падением с января 1946 года. Однако на фоне пандемии COVID-19 такая статистика не является большим сюрпризом, и по мере ослабления карантина показатели снова поползут вверх. Напомню, пока индекс S&P 500 торгуется выше 2700 пунктов, бенчмарк сохраняет шансы на продолжение роста.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 5,41% и закрылись на $28. Поводом стали отчет МЭА, согласно которому мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, и недельные данные от Минэнерго США, показавшие рост запасов нефти в стране на 19,2 млн баррелей. Однако исходя из прогноза МЭА, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, заполнение стратегических резервов и постепенное восстановление мирового спроса во втором полугодии могут привести к дефициту предложения на нефтяном рынке.

В среду индекс Мосбиржи упал на 5,05%, закрывшись на отметке 2498,94 пункта. Если рубеж не устоит, рублевый индикатор может потерять еще от 50 до 100 пунктов. Локальные поддержки расположены на отметках 2450 и 2400 пунктов, сопротивления — 2520 и 2550 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 74,81, потеряв 2,48% по отношению к доллару США. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74,45 и 74, сопротивления — 75,30 и 75,95.