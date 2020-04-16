В среду в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи, слабее рынка вновь выглядел нефтегазовый сектор – резкий рост запасов сырой нефти в США (на 19.2 млн. баррелей за неделю, по данным минэнергетики) подтвердил избыточность предложения на глобальном рынке энергоносителей и способствовал усилению сомнений трейдеров в достаточности мер ОПЕК+ для приведения рынка к балансу. В итоге Татнефть (TATN) подешевела на 7.9%, Лукойл (LKOH) – на 7.4%, Роснефть (ROSN) – на 7.2%, ВТБ (VTBR) – на 6.1%, Сбербанк (SBER) и Алроса (ALRS) – на 5.7%, Полюс (PLZL) – на 5.6%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подешевели на 8.9%, Селигдара (SELG) – на 8.6%, ТГК-14 (TGKN) – на 7.5%.

Фондовые индексы США понизились на 1.4% — 2.2%, фьючерсы на индексы США торгуются немногим ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз с выходом к психологически важному уровню 1000 пунктов по индексу РТС.

Негативное влияние глобальных ограничительных мер на экономику все больше проявляется в фактических данных: крупные американские банки сообщили о существенном снижении чистой прибыли в первом квартале, а оборот розничной торговли в США в марте упал на 8.7% к февралю. Тем временем президент США Д. Трамп, как сообщается, уже сегодня может представить план смягчения ограничительных мер, что может дать трейдерам повод для осторожного оптимизма. К неблагоприятным новостям можно отнести рост дневного прироста числа зараженных COVID-19 (после периода стабилизации) в Испании, Германии и Бразилии.

На валютном рынке в начале торгов не исключены попытки «тестирования» уровня 75.0 по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.