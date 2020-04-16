Российский рынок акций вчера выглядел очень слабо, снизившись более чем на 5% и показав худшую динамику среди крупных рынков. В положительной зоне закрылись лишь две бумаги.

Драйвером снижения выступили акции нефтегазового сектора. Так, «Лукойл» подешевел на 7,4%, «Роснефть» — на 7,2%. Это неудивительно на фоне очередного снижения нефтяных цен и переоценки компаний из-за отсутствия перспектив сильного роста нефти и грядущего сокращения добычи.

Нефть вчера уходила под отметку 28 долларов за баррель. Основной проблемой на нефтяном рынке сейчас является огромный объем накопленных запасов в хранилищах, которые надо реализовывать хоть по каким-то ценам.

Статистика от Минэнерго США зафиксировала рост запасов в стране на рекордные за последние годы 19,3 млн баррелей. Однако в среднесрочном плане это неплохо: американские производители будут вынуждены сокращать добычу.

Сильной поддержкой для котировок нефти является район 27 долларов за баррель, но нельзя исключать, что он будут пробит, и цены попробуют уйти под отметку 25 долларов.

На таком фоне не видим перспектив у нефтегазовых компаний, и покупать их можно только спекулятивно на отскок.

Американский рынок акций выглядел также не лучшим образом, отыграв снижением на 2% негативную макростатистику и плохие отчеты банков.

С утра американские фьючерсы подрастают на полпроцента, но это абсолютно не повод для начала покупок российских акций широким фронтом. В последнее время рынок очень изменчив, и возобновления распродаж можно ждать в любой момент.

Скорее всего, откроемся мы небольшим ростом, не более полупроцента. Но если нефть не покажет признаков восстановления, надежды на что слабые, распродажи в бумагах нефтяного сектора могут возобновиться.

На фоне падения нефти не удержал позиции и рубль, в паре с долларом уходя вчера в район психологически важной отметки 75 руб за доллар. Мы уже неоднократно отмечали, что курс рубля сейчас целиком находится в руках Банка России. Похоже, что его усилия по укреплению рубля не пропали даром: вчера Минфин сумел разместить ОФЗ почти на 100 млрд руб. Интерес к рублевым обязательствам России окажет среднесрочную поддержку рублю, но фундаментально российская валюта выглядит все-таки слабо, и нового движения выше отметки 75 исключать нельзя. С утра на малоликвидном пока рынке Форекс пара доллар-рубль торгуется в районе 75.

Возможно, слабый рубль поддержит сегодня бумаги ненефтяных экспортеров. Наиболее интересными среди них являются черные металлурги и «Норильский Никель», который может с утра отыграть часть вчерашних потерь за счет утреннего роста палладия и платины.