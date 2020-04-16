Российский рынок акций в среду показывал поступательную снижение на протяжении всей сессии. Масштабная распродажа проходила широким фронтом. В лидерах снижения были голубые фишки (-5,3%), акции средней и малой капитализации выглядели чуть лучше (-3,2%). Наиболее сильное снижение вновь отмечается в акциях нефтегазового сектора, потерявшего 5,7%. Инвесторы выходят из бумаг нефтяников на фоне ожидания снижения их добычи и финансовых показателей.

При этом с ростом волатильности естественно увеличились и объемы торгов. Обороты в акциях индекса МосБиржи подскочили до 100 млрд руб.

Российский рынок показал один из самых слабых результатов в мире, причем даже относительно развивающихся стран. Соотношение индексов РТС и MSCI EM опустилось до минимальных значений месяца, отражая отставание нашего рынка.

Ключевым драйвером распродаж нашего рынка стала дешевеющая нефть. Стоимость ближайших фьючерсов на нефть Brent приближалась к $27. Падение сырьевых котировок в том числе было подогрето негативной статистикой из США. Объем запасов сырой нефти в стране за неделю вырос на рекордные 19,25 млн баррелей — в два раза выше ожиданий.

На мой взгляд, не стоит драматизировать ситуацию на рынке нефти. Допускаю и более низкие уровни по июньскому фьючерсу Brent вплоть до $25. К экспирации в конце апреля он может стремиться к спотовым ценам, которые сейчас ниже на фоне глобального перепроизводства.

Сделка ОПЕК+ начнет исполняться лишь в мае, соответственно этот эффект отразится только в контрактах Brent с более поздней поставкой. Например, сейчас фьючерсы с экспирацией в конце мая стоят дороже ближайших контрактов на 13%, с экспирацией в конце августа — на 30%.

Кроме того, еще не в полной мере запустился процесс активного снижения добычи на месторождениях с высокой себестоимостью в странах вне ОПЕК+. Он будет только лишь продолжаться, в том числе и в Северной Америке. Согласно данным EIA, за последнюю неделю добыча в США снизилась еще на 100 тыс. б/с, до 12,3 млн б/с. Это уже ниже, чем в среднем за последние 12 мес. (12,56 млн б/с).

На фондовых площадках США вчера также наблюдалось снижение, однако в меньших масштабах чем на нашем рынке. Индекс S&P 500 потерял 2,2%. Настроения инвесторов портит макростатистика: рекордное падение розничных продаж (-8,7% в марте м/м), промпроизводства (-5,7% м/м) и слабые квартальные отчеты банков. Заголовки СМИ пугают инвесторов тем, что экономику ждет самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии.

В действительности же слабая макростатистика является ожидаемым событием, она должна была быть заложена в рынок. Кризис не является системным — он обусловлен проблемами гуманитарного характера, которые являются временными. В среду Дональд Трамп сообщил, что США прошли пик эпидемии коронавирусной инфекции и могут начать возобновлять экономическую деятельность. Сегодня президент планирует сделать новые указания, которые позволят вновь открыть предприятия. По информации источников The Washington Post, Трамп рассматривает частичное снятие ограничений в некоторых частях страны уже с 1 мая.

На мой взгляд, ожидания отмены ограничительных мер в разных странах не должны позволить мировым фондовым площадкам обновить мартовские минимумы, если только не произойдет резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Это касается как американского рынка акций, так и российского.

По индексу МосБиржи с технической точки зрения важно удержаться выше 2400–2470 п. Можно надеяться, что уже прошедшая волна в тяжеловесных нефтегазовых фишках в ближайшей перспективе остановится и не даст индексу провалиться существенно ниже. При этом и на возврат масштабных покупок в нефтяном секторе сейчас также сложно рассчитывать, учитывая слабую динамику Brent.

Дополнительную поддержку акциям экспортеров наконец-то начал оказывать валютный фактор. Курс USD/RUB, снижавшийся почти три недели, вчера отскочил к 74,8. В ближайшей перспективе более устойчивую тенденцию могут показать акции металлургов, сектор удобрений, энергетика и телекоммуникации.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,6%, нефть Brent в плюсе на 2,8%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия среды.