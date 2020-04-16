По итогам торгов 15 апреля индекс МосБиржи обвалился на 5,05% — до 2498,94 п., а РТС рухнул на 7,62% — до 1046,88 п.

Ещё накануне казалось, что отечественный рынок сможет сохранить свои достижения. Однако прогнозы от МВФ по падению мировой экономики на 3% в текущем году, а также мрачный доклад МЭА, обещающий сокращение спроса на нефть в 2020 году на 9,3 млн бар., подпитали «медведей» необходимыми эмоциями. По сути, это означает, что до середины будущего года можно не ждать возвращения рынка нефти к прежнему состоянию. Поэтому аутсайдерами дня стали бумаги нефтегазового сектора. «Татнефть» просела на 7,93%, «ЛУКОЙЛ» на 7,43%, «Роснефть» на 7,16%, «Газпром» на 3,08%, а «НОВАТЭК» на 5,48%. Впрочем, также под давлением были банковские бумаги, так как меры правительства РФ предусматривают каникулы по кредитным платежам, как граждан, так и бизнеса. Акции Сбербанка потеряли 5,73%, а «ВТБ» 6,14%. Кроме того, банки могут пересмотреть дивиденды за 2019 год, направив часть средств на пополнение резервов. Также ухудшается прогноз по сектору электроэнергетики, который может пострадать из-за спада в промышленном производстве. На этом фоне «Интер РАО» подешевела на 6,83%, «ТГК-1» на 6,33%, а «Мосэнерго» на 5,86%. В плюсе завершили день лишь акции «ФосАгро» (+1,08%) и «ЭНЕЛ Россия» (+0,6%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 99,986 млрд рублей. В целом, вероятность коррекции была достаточно высокой. Рынок весьма резво отыгрывал ожидания новой сделки OPEC+ и масштабные стимулы. Однако ожидания эти в полной мере реализовались, и на первый план вышли негативные прогнозы и очень слабая статистика по различным странам. В частности, в Великобритании ждут провал ВВП в II квартале на 35%. В США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка провалился до —78,2 п. в апреле, что является абсолютным минимумом за всю историю показателя. Коррекция может продолжиться до тех пор, пока ленты экономических новостей не наполнятся сообщениями об ослаблении карантинных мер и оживлении экономики.

Рубль также не смог противостоять падению нефти и ухудшению прогнозов. Меж тем, Минфин провёл достаточно сильные аукционы ОФЗ. На первом аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги на 34,854 млрд рублей по номиналу при спросе 68,231 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,56%. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года реализовал бумаги на 62,111 млрд рублей по номиналу при спросе 77,366 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,78%. Подобные доходности говорят о вероятности повышения ставки ЦБ РФ на 25-50 базисных пункта. Впрочем, вряд ли регулятор будет менять денежную политику на ближайших заседаниях. Статистика по нерезидентам пока не радует. В марте продали ОФЗ на 161 млрд рублей. Вероятно, что шок от прогнозов МВФ и МЭА всё же пройдёт относительно быстро и рынок стабилизируется, но говорить о возвращении нефти к росту пока весьма рано. Поэтому и рубль скорее будет консолидироваться или слабеть, чем устойчиво укрепляться. Его время наступит тогда, когда в мировой экономике появятся признаки восстановления деловой активности.

Торги в США также завершились снижением. Худшими секторами, как и предполагалось, стали базовые материалы и энергетика. Прогнозы МВФ по поводу падения мирового ВВП в текущем году не столь негативные, как у некоторых банков, но это доказывает долгосрочные последствия текущей пандемии. Отчётность банков показала снижение прибыли почти вдвое из-за необходимости пополнения резервов. Бумаги Bank of America упали на 6,49%, Citigroup на 7,12%, JPMorgan Chase & Co. на 4,93%, а Wells Fargo на 5,76%. Международное энергетическое агентство обещает падение мирового спроса на нефть в текущем году на 9,3 млн бар. Рынок нефти отреагировал продажами, как и рынок акций. Бумаги Exxon Mobil упали на 4,59%, а Chevron Corp. на 2,50%. Однако частные проблемы корпорации не передают всей негативной картины. Статистика среды оказалась чрезвычайно пессимистичной. Розничные продажи упали на 8,7% за март при ожиданиях снижения на 7,1%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал до своего исторического минимума —78,2 п. И, наконец, «Бежевая книга» ФРС сообщает о резком ухудшении ситуации в региональных экономиках США, а также ожидания бизнеса по поводу дальнейшего ухудшения условий в ближайшие месяцы. По итогам дня DJIA снизился на 1,86% до 23504,35 п., а S&P 500 на 2,2% до 2783,36 п.

Настроения в Азии были столь же негативными. Впрочем, в Австралии безработица выросла лишь до 5,2% в марте при ожиданиях роста до 5,5%. Однако для ориентированной на экспорт азиатской экономики более значимым является резкое падение потребительской активности в США. Японскому рынку не помог даже тот факт, что иена слабела почти до 108 за доллар по сравнению с почти 107 накануне. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19289,00 п. (-1,34%), Hang Seng — 23976,55 п. (-0,70%), Shanghai Composite — 2815,94 п. (+0,17%).

Нефть начала новый день ростом, хотя снижение добычи в США на 100 тыс. бар. за прошлую неделю до 12,3 млн бар. в сутки является слабым утешением. По данным Минэнерго США, на неделе до 10 апреля коммерческие запасы выросли на 19,2 млн бар. до 503,6 млн бар., или на 6% выше среднего показателя за пять лет. Запасы бензина на 4,9 млн бар., а дистиллятов на 6,3 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 16,4 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —18,5% за год; 6,4 млн бар. бензина в сутки, или —31,6 млн бар. за год; а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или —8,0% за год. Пятница принесла несколько новостей в поддержку котировок. В Бразилии начали работы по заморозке добычи на 62 морских платформах. На рынке также рассчитывают на дальнейшее падение буровой активности в США, поскольку текущее состояние свободных хранилищ не позволяет поддерживать добычу на прежних уровнях. В золоте продолжает отмечаться долгосрочный интерес. Резервы SPDR Gold Trust выросли за четверг с 1017,59 тонн до 1021,69 тонн. Новый день золото встретило небольшим ростом, игнорируя укрепление доллара. К 9:00 мск Brent — $28 (+1,12%), WTI — $26,63 (+2,27%), Золото — $1746,8 (+0,38%), Медь — $5069,55 (+0,15%), Никель — $11720 (-0,45%).

Индекс доллара повышался на 0,36% до 99,82 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,64%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,089 (-0,19%), GBP-USD — $1,249 (-0,3%), USD-JPY – 107,83 (+0,43%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, если смотреть на нефть, то можно говорить о неуверенности продавцов. Спрос всё ещё крайне низкий, но и прогнозы МЭА могут оказаться излишне мрачными. Повсеместно сокращается добыча, если не на добровольной основе, то по техническим и экономическим основаниям. Динамика китайского рынка говорит о том, что у местного инвестора постепенно растёт уверенность в преодолении COVID-19 кризиса. Российские индексы могут начать день негативно, но слишком сильные распродажи днём ранее повышают вероятность технического отскока.



