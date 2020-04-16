В текущий момент на рынках друг другу противодействуют два фактора влияния. Первым из них продолжает оставаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Некоторое улучшение в темпах роста заболеваемости в отдельных странах и снижение жесткости карантинных мер начинают оказывать поддержку рисковым активам на ожидании роста экономической активности. В частности, Ангела Меркель анонсировала ослабление карантина в Германии, а в США Дональд Трамп заявил о прохождении пика заражений в стране. С другой стороны, давление на рынки оказывает выходящая макроэкономическая статистика, учитывающая влияние пандемии на экономики отдельных стран и регионов. Инвесторы ожидают слабой статистики, здесь нет ничего удивительного, но статистика оказывается хуже ожиданий, что негативно влияет на котировки широкого спектра активов. Так, в среду в Штатах были опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству, что оказало существенное давление на американские акции и привело к потерям основных индексов порядка 2%.

При этом окончательное влияние пандемии на мировую экономику и экономики отдельных стран все еще сложно оценить, в результате чего у инвесторов продолжают отсутствовать ценовые ориентиры по широкому спектру активов. Сложившаяся ситуация приводит к сохранению высоких рисков возобновления полноценного снижения на мировых рынках и обновления мартовских минимумов.

В рамках сегодняшних торгов внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на макроэкономической статистике, публикуемой в США. В частности, можно выделить данные по заявкам на пособие по безработице (рынки вновь ожидают, что первичные обращения превысят 5 млн заявок), разрешениям на строительство и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии.

При этом на утро четверга настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии основные индексы прибавляют в пределах 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы растут на 0,4%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется чуть ниже 28 долларов за баррель.

На таком фоне в начале торгов мы ожидаем попыток восстановления на российском рынке. Так, индекс МосБиржи в начале сессии вернется в диапазон 2500 – 2550 пунктов. Однако в дальнейшем продажи могут вновь активизироваться. В частности, давление на наши акции может оказать возобновление снижения цен на нефть, а также ухудшение настроений на внешних фондовых площадках на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате к концу торгов возможна полная компенсация утреннего роста и уход индекса МосБиржи на отрицательную территорию.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем стабилизацию рубля у текущих значений. Стабилизация цен на нефть и консолидация валют развивающихся стран поспособствуют переходу пары доллар/рубль в боковое движение в диапазоне 74,5 – 75 рублей. При этом в дальнейшем сохраняются риски продолжения волны ослабления рубля. Этому может поспособствовать отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 26 – 28 долларов, а также снижение аппетита к рисковым активам на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате в ходе сессии американская валюта может предпринять попытку подъема выше сопротивления, расположенного на уровне 75 рублей, и закрепления над ним.



