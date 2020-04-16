Индексы Мосбиржи и РТС в среду существенно упали и опустились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2500 и 1030 пунктов). Неспособность по итогам дня устоять выше будет говорить о перспективах развития падения в район 2300 и 900 пунктов соответственно и развития краткосрочного снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2600 пунктов.

Рубль в среду также заметно ослаб против доллара и евро на фоне уменьшения интереса к рискованным активам. Пара доллар/рубль поднялась к сопротивлению 75 руб., пробой которого откроет дорогу к 77,50 руб. Пара евро/рубль смогла остаться ниже сопротивления 82 руб., при закреплении выше которого будет стремиться к 84 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, приостановят нисходящее движение ввиду улучшения мировых настроений и близости технически важных значений. В дальнейшем инвесторы будут оценивать поступающие макроэкономические и корпоративные сигналы – четверг вновь будет насыщенным на события днем. Сегодня у “быков” еще есть шанс удержать краткосрочный восходящий тренд, но если настроения вновь существенно ухудшатся, в последующие дни продажи могут продолжиться.



