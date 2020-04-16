Рынок акций РФ и рубль умеренно снизятся в начале торгов на смешанном внешнем фоне. Игроки рынка будут следить за динамикой стоимости нефти и внешними площадками.

ПРОГНОЗЫ

Данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз с выходом к психологически важному уровню 1000 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия торгов с умеренным отклонением в пределах 1%, в районе 2475-2525 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, если смотреть на нефть, то можно говорить о неуверенности продавцов. Спрос всё ещё крайне низкий, но и прогнозы МЭА могут оказаться излишне мрачными. Повсеместно сокращается добыча, если не на добровольной основе, то по техническим и экономическим основаниям. Динамика китайского рынка говорит о том, что у местного инвестора постепенно растёт уверенность в преодолении COVID-19 кризиса", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Броукер".

Российские индексы могут начать день негативно, но слишком сильные распродажи днём ранее повышают вероятность технического отскока, добавляет он.

Давление на акции РФ может оказать возобновление снижения цен на нефть, а также ухудшение настроений на внешних фондовых площадках на фоне слабой макроэкономической статистики, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На валютном рынке в начале торгов не исключены попытки роста доллара к рублю и "тестирования" уровня 75 рублей на фоне укрепления американской валюты к корзине мировых валют, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" в четверг, 16 апреля, ожидает некоторого роста курса доллара на открытии торгов в район 75 рублей и последующего движения в диапазоне 74-76 рублей.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы в среду закрылись снижением на 1,5-2%, трейдеры оценивали данные корпоративных отчетностей американских банков, а также негативную статистику по торговле и производству.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,48-0,5%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,57%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,33%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,92%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,27%.

Стоимость нефти поднимается на 0,29% — до 27,77 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,17% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,089 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций ощутимо упал — на максимальную величину с 18 марта на фоне провала рынка нефти. Тон обвалу на всех мировых фондовых площадках также задавали слабые макроэкономические данные, в которых уже стали проявляться ограничительные меры в связи с распространением коронавируса по планете.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 5,05%, до 2498,94 пункта, индекс РТС — на 7,62%, до 1046,88 пункта. Такое падение стало максимальным с 18 марта, когда основные фондовые индексы РФ упали на 5-11%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 1,81 рубля — до 74,81 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 81,66 рубля, следует из данных Московской биржи.