Производство стали достигло 4.2 млн т (+11% кв/кв, +1% г/г) в связи с завершением первого этапа капремонтов агрегатов доменного и конвертерного производств на липецкой площадке (НЛМК) в 4К19. Продажи выросли на 8% кв/кв до 4.5 млн т за счет увеличения объемов реализации слябов — продажи полуфабрикатов увеличились на 13% кв/кв вследствие роста продаж заготовки для производства нефтегазовых труб. Производство железорудного сырья увеличилось на 2% кв/кв до 4.6 млн т, при этом объем реализации железорудного сырья не изменился кв/кв. Компания воздержалась от каких-либо дальнейших прогнозов.

Наше мнение. НЛМК продемонстрировала нейтральные результаты, которые подтверждают способность компании нарастить производство, как и прогнозировалось, по завершении ремонтов, но не дала понимания, как на ее операционной деятельности могут отразиться меры по противодействию эпидемии коронавируса во 2К20 и 3К20. Мы по-прежнему с осторожностью смотрим на сектор и подтверждаем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по НЛМК; компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.1x против среднего мультипликатора по российским производителям 4.5x.