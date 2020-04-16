Рекордные увольнения, даже несмотря на принимаемые меры по поддержке потребителя, всё равно ухудшают финансовое положение американцев, которые скоро перестанут платить по кредитам так дисциплинированно, как раньше. При этом неплатежи от потребителей – это только полбеды. Другой неприятный сюрприз – это банкротства малого и среднего бизнеса, особенно ориентированного на население (рестораны, кафе, магазины и т.п.), а также энергетических компаний.

Крупнейшие кредиторы США на неделе опубликовали свои финансовые показатели. Лейтмотив отчётностей банков – это приготовления к массовым невозвратам кредитов и дефолтам. Bank of America, Citi, JPMorgan и Wells Fargo наращивают резервы, под возможные потери по кредитам (см. график ниже).

«Виновник торжества» всё тот же – коронавирус. Так, Bank of America прямо пишет, что рост резервов «вызван в основном ухудшающейся экономической ситуацией по причине COVID-19».

Частные проблемы банков, населения и корпораций складываются в проблему общеэкономическую. Международный валютный фонд понижает прогнозы по ВВП стран мира: в 2020 году в США теперь ждут спада на 5,9%, что чуть лучше среднего прогноза для развитых стран –6,1%.

При этом повторения падения крупных банков, как в кризис 2008 года, никто сейчас не ожидает. Регулирование сделало своё дело, финансовые конгломераты не так закредитованы, как раньше. Кроме того, консенсус таков, что нынешний спад экономики будет хоть и резким, но непродолжительным: уже в 2021 ожидается отскок ВВП. Летом прошлого года крупнейшие банки Америки успешно прошли стресс-тест Федрезерва, самый негативный сценарий которого походит на нынешний коронакризис.

Последние критерии для стресс-тестирования банков в 2020 году предполагают спад реального ВВП на 9,9% во 2-м кв. 2020 г., а также рост безработицы до 10% к 3-м кв. 2021 г. Эти критерии в последний раз обновлялись 6 февраля, и, вероятно, ФРС может пересмотреть их в худшую сторону: два месяца назад ещё не было ни разрыва сделки ОПЕК+, ни пандемии коронавируса в США.

Влияние пандемии и массовых локдаунов на экономику проясняется лишь сейчас с первыми отчётностями. Полагаем, что полная картина прояснится не ранее второго квартала текущего года.