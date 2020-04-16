Индекс RUSFAR вчера поднялся на 1 бп, до 6,00%, ставка однодневного валютного свопа снизилась на 1 бп (до 5,86%), а ставка RUONIA, по нашим оценкам, повысилась примерно до 6%. Вчера банки впервые на этой неделе воспользовались возможностью однодневного репо с Федеральным казначейством, выбрав весь предложенный лимит (100 млрд руб.). На сегодняшнем аукционе Казначейство повысило лимит до 200 млрд руб. Не считая однодневных операций, общие обязательства банков перед Федеральным казначейством сократились на 1,75 трлн руб. против пика в 3,4 трлн руб., зарегистрированного в октябре 2019 г. Еще боле заметно сократился объем средств Казначейства на банковских депозитах: к концу недели он опустится ниже отметки в 800 млрд руб., сократившись более чем в три раза по сравнению с рекордно высокими 2,6 трлн руб. в октябре прошлого года. Также обратим внимание на значительный отток ликвидности в наличные деньги: за первую декаду апреля он составил 293 млрд руб. (против 159 млрд руб. за аналогичный период прошлого года), что, правда, компенсировалось значительным притоком в банковскую систему средств из бюджета (881 млрд руб. с начала апреля против 422 млрд руб. год назад).

Кривые процентных ставок вчера сместились немного вверх после заметного снижения, наблюдавшегося во вторник. Котировки FRA снизились примерно на 10 бп – в том числе значения 3x6 и 9x12 FRA достигли, соответственно, 6,05% и 6,03%, и находятся примерно на 50 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime. На кривой процентных свопов годовая ставка повысилась на 4 бп (до 6,25%), а 5-летняя – на 5 бп (до 6,60%). Годовая ставка NDF поднялась на 4 бп, до 5,32%, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа осталась на прежнем уровне в 4,98%. Мы по-прежнему ожидаем, что ситуация с валютной ликвидностью останется сравнительно спокойной, учитывая дополнительные продажи иностранной валюты Банком России. По этим соображениям мы рекомендуем платить 5-летний базис против годового базиса, спред между которыми составляет 88 бп, в то время как целевой уровень спреда мы оцениваем в 70 бп.