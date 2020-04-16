Минфин начнет более жестко подходить к выбору заявок на аукционах ОФЗ
Минфин смог разместить ОФЗ почти на 100 млрд руб. Вчера Министерство провело два аукциона в бумагах с фиксированной доходностью: серии 26229 (ноя.25) и 26228 (апр.30). Оба аукциона прошли более чем успешно: сначала Министерство разместило 34.9 млрд руб. 5-летней бумаги, а затем почти удвоила результат первого аукциона. В рынок ушли 62.1 млрд руб. 10-летнего бенчмарка 26228. Получить столь крупный объем Министерству позволила премия ко вторичному рынку (от 2 бп до 4 бп), которую в прошлый раз ведомство не было готово предоставить.
Мы считаем, что столь щедрое размещение от Министерства – временное явление, вызванное волатильностью на рынке и неудачными результатами прошлой недели. Теперь же, когда Минфин «синхронизировался» с квартальным планом, он, вероятно, начнет более жестко подходить к выбору заявок на аукционах.
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