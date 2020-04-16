В результате вчерашних аукционов Минфину удалось занять на рынке ОФЗ почти 100 млрд руб. Были размещены 10-летние ОФЗ 26228 на 62 млрд руб. и 6-летние ОФЗ 26229 на 35 млрд руб., при этом суммарный спрос составил 145 млрд руб. Такой выдающийся результат обусловлен тем, что ведомство решило предоставить щедрую премию по доходности ко вторичному рынку. По ценам отсечения доходности были определены на уровнях YTM 6,8% и YTM 6,58%, соответственно, при этом до аукциона сделки проходили с YTM 6,68% и YTM 6,48%, то есть премия составила 10-12 б.п., что выглядит нетипично большим значением (особенно для 10-летней бумаги) в сравнении с предшествующими аукционами. По-видимому, ожидаемый значительный дефицит бюджета (он может увеличиться и до 3 трлн руб. из-за ограничительных мер и возможного увеличения выпадающих доходов) заставил Минфин пересмотреть свою тактику размещений: теперь они нужны, чтобы привлечь деньги для бюджета, а не для поддержания ликвидности вдоль кривой, как это было в предыдущие годы высоких цен на нефть. Однако такая тактика чревата негативными последствиями: участники каждый раз будут просить премию, что будет сдвигать кривую вверх и уводить спрос на следующем аукционе на более высокие уровни доходностей (хотя высокая фрагментация рынка сможет предотвратить раскручивание этой спирали).

Появившийся большой спрос на ОФЗ в отсутствие нерезидентов (по данным ЦБ РФ, в марте они вывели с рынка 161 млрд руб.) обусловлен как неприятием кредитного риска (естественная реакция локальных банков на ухудшающиеся экономические условия), так и мерами ЦБ, направленными на дестимулирование банков по размещению свободной ликвидности в КОБР и депозиты. Напомним, что депозиты (>1 дня) исключены из ВЛА, а минимальная цена при размещении КОБР (включены в ВЛА) установлена на уровне 100% от номинала, то есть получить премию к ключевой ставке нельзя. Это привело к смещению спроса банков в сторону рынка ОФЗ, на котором сейчас можно получить премию (например, 60-80 б.п. по размещенным вчера выпускам) к ключевой ставке. Учитывая размер рыночного риска, такая премия не выглядит высокой, но, судя по вчерашним аукционам, локальные банки и на таком уровне готовы покупать из-за сильных ожиданий по снижению ключевой ставки в этом году (по крайней мере, на 25 б.п.).

Принимая во внимание то, что во 2 кв. из банковского сектора произойдет отток рублевой ликвидности, переток средств из КОБР может стать основным источником спроса на ОФЗ в ближайшее время. Сейчас в КОБР размещено 1,45 трлн руб. (на 488 млрд руб. меньше, чем было в начале года), чего достаточно для того, чтобы Минфин выполнил свой амбициозный план по заимствованиям (в предположении сохранения ожиданий по снижению ключевой ставки, а также премий).