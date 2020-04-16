Вывод нового смартфона от Apple обусловлен желанием подогреть интерес инвесторов в преддверии выхода квартального отчета 30 апреля. Новинка была анонсирована давно, слухи об этом появились в январе 2018 года, но выведение ее на рынок в текущей ситуации – грамотный маркетинговый ход. В то время, как существуют риски падения реальных доходов населения, зафиксирован рост безработицы, а объемы розничных продаж в большинстве стран падают, новинка – бюджетный вариант смартфона с флагманскими характеристиками. Еще никогда ранее новая модель телефона от Apple не стоила на российском рынке столь дешево. С учетом курса рубля — 39990 руб. за версию с 64 Гб памяти. В США её предлагают по цене от $399. Относительно небольшой размер экрана iPhone SE (2020) возвращает потребителей к габаритам модели iPhone 8. Конечно, технические характеристики чуть более скромные, но в целом начинка, в том числе процессор, соответствуют iPhone 11. Что касается новых флагманских моделей, которые будут выпущены позже, преимущества будут в дизайне, аналогичном последним iPad и в более продвинутой «начинке», включающей модуль 5G и трехмерную камеру.

Вывод в свет iPhone SE (2020) в столь необычное время года (обычно новые модели появляются в сентябре) связан с необходимостью поддержать продажи в течение года, особенно летом, когда выручка падает.

Мы считаем, что в течение полугода компания может отгрузить до 25 млн новых устройств. Это произойдет даже несмотря на то, что Apple закрыла большое количество своих магазинов по всему миру. Очевидно, что целевая аудитория новинки – жители развивающихся стран, которые с большой вероятностью предпочтут Apple моделям от Samsung и Huawei.

Даже несмотря на падение индекса широкого рынка США в первый день анонсирования новинки Apple, акции компании росли с момента открытия торгов. Продажи iPhone SE (2020) по нашим самым скромным подсчётам могут принести $10 млрд выручки до конца года. Это даст импульс росту котировок до уровней выше $300/акцию.



