Финансовые результаты компании за 1К20 будут самыми сильными среди российских аналогов. Благодаря динамичному приросту объемов продаж мы ожидаем повышение выручки НЛМК на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до $2,4 млрд. При этом ослабление рубля и снижение цен на коксующийся уголь помогут в части себестоимости, так что мы ожидаем EBITDA $600 млн, на 25% выше, чем за предыдущий квартал. Мы полагаем, что, как и Северсталь, НЛМК в 1К20 старался, чтобы фактические капиталовложения соответствовали изначальным планами, и, возможно, потратил около $250-300 млн. Мы оцениваем свободные денежные потоки примерно в $180 млн при доходности 1,8%, выше, чем у ММК и Северстали (ниже 1%, по нашим расчетам). НЛМК, возможно, выплатит 100% своих свободных денежных потоков в виде дивидендов за 1К20, как предусмотрено его дивидендной политикой.

Прогнозы не раскрываются, 2К20 должен быть слабым. Как и Северсталь, НЛМК не представил прогнозов на 2К20. Несмотря на широко распространенные в Европе карантинные меры, мы пока предполагаем, что НЛМК может столкнуться лишь с небольшими проблемами в части объемов. Компания не останавливала производство на своих заводах в Бельгии и Дании, при этом у нее есть все необходимое для экспорта стали в Юго-Восточную Азию, хотя и с более низкой очищенной ценой экспорта. Тем не менее в России, по нашему мнению, возможно некоторое уменьшение объемов продаж в 2К20 (особенно это касается сортового проката) вследствие карантина и слабых экономических показателей. Поскольку цены на сталь остаются очень низкими и есть риск падения объемов, мы думаем, что НЛМК (как и ММК и Северсталь) может показать свободные денежные потоки за 2К20 близкие к нулю или даже отрицательные и, вероятно, пропустить дивиденд за 2К20, если рыночные перспективы будут оставаться слабыми.



