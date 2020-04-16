Чистая розничная выручка группы увеличилась на 15,9% г/г до 468,5 млрд руб. благодаря росту продаж в двух основных форматах магазинов «У дома» и супермаркетов. Продажи гипермаркетов снизились на фоне большого количества закрытий в рамках программы трансформации. Продажи демонстрировали постепенное ускорение роста в течение квартала. В марте рост выручки составил 20% г/г на фоне пика ажиотажного спроса и больших объемов покупок товаров с долгими сроками хранения.

LFL-продажи выросли на 5,7% при увеличении как трафика так и среднего чека. Данное значение стало самым высоким показателем роста LFL-продаж за последние 11 кварталов. По данным группы рост LFL в январе-феврале был в основном связан с динамикой трафика, в то время как в марте главным драйвером стал средний чек в силу изменений потребительского поведения. Совокупная торговая площадь X5 выросла на 11% г/г, при этом 16 гипермаркетов Карусель были зарыты и еще 2 переданы сети Перекресток. Были реконструированы 261 магазин сети Пятерочка, общее количество магазинов в обновленном формате достигло 599 (3,8% от общего числа). Количество обновленных супермаркетов Перекресток достигло 14 (1,7% от общего числа).

Интернет-магазин Перекресток.ру в течение квартала нарастил выручку на 135% г/г до 2,1 млрд руб. В силу значительно возросшего количества заказов и среднего чека компания увеличила персонал и количество машин на 20%, а также 10 апреля открыла новый даркстор в московской области, который позволит дополнительно увеличить мощности интернет-магазина на 40%. Количество ежедневных заказов в сервисе экспресс-доставки сети Пятерочка выросло с 600 в феврале до 10 тыс. в последние дни. В планах компании, при сохранении высокого спроса, расширить сервис с текущих 124 магазинов до 500 в течение этого года. Интернет-продажи пока занимают не большую долю в выручке группы (доля Перекресток.ру в квартальных продажах 0,4%).

Относительно влияния вируса и карантинных мероприятий компания сообщила, что с 15 марта и до апреля спрос оставался высоким с заметным трендом на рост среднего чека при сокращении числа посещений. Магазины «У дома» (80% продаж) продолжают пользоваться большим спросом, в то время как на сети Перекресток и Карусель объявление нерабочих дней оказало большее негативное влияние в силу их удаленного расположения от покупателя и закрытия торговых центров. X5 планирует пересмотреть прогнозы по открытиям и обновлениям магазинов на этот год как только получит достаточно информации о развитии ситуации.

На наш взгляд рентабельность группы могла быть под давлением в 1К в силу роста расходов на персонал и выполнение санитарных норм. По словам CEO X5 ритейлер потратил дополнительно около 1 млрд руб. на обеспечение сотрудников магазинов всеми необходимыми средствами. Влияние на результаты 2К будет во многом зависеть от продолжительности карантинных мер. Тем не менее мы полагаем, что X5 сохраняет устойчивые позиции и увеличение среднего чека может компенсировать падение трафика в магазинах. Группа представит финансовые результаты за 1К и проведет конференц-звонок 24 апреля.