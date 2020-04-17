По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,58%, закрывшись на отметке 2799,55 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,14%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт, до −0,47%.

Поводом для оптимизма послужил план Дональда Трампа о поэтапном возобновлении работы в стране. Согласно трехфазному плану, рестораны и кинотеатры могут снова приступить к работе при условии строгого социального дистанцирования. Несущественные поездки и открытие школ предусматривает второй этап. На третьем этапе уязвимые с медицинской точки зрения люди могут возобновить публичное общение. Трамп объявил губернаторам, что некоторые из них могут вновь открыть свои штаты к 1 мая или раньше. После закрытия торгов фьючерсный контракт на S&P 500 вырос свыше 2%, еще около 2% в актив инструмента добавил отчет Gilead Sciences о том, что их препарат является одним из наиболее эффективных в лечении COVID-19. Сегодня кроме новостей из-за океана инвесторы сосредоточат свое внимание на данных по ВВП, промышленному производству и розничным продажам Китая.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,8% и закрылись на отметке $28,50. Нефтяной рынок, несмотря на позитив на глобальных финансовых площадках, остается под давлением негативных новостей. По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн баррелей в сутки. Наибольшее падение из-за последствий COVID-19 ожидается во втором квартале. В последние две торговые сессии цена фьючерсного контракта Brent консолидировалась в диапазоне $27—29 и позитивным сигналом для роста к отметкам $31—32 было бы закрепление инструмента над его верхней границей.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 0,64%, закрывшись на отметке 2515,05 пункта. Уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2470 и 2500 пунктов, сопротивления — 2550 и 2610 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 104500 и 102000 пунктов, сопротивления — 110200 и114500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,15, прибавив 0,87% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,40 и 73, сопротивления — 75 и 75,30.