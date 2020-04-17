Российский рынок акций открылся вчера ростом, но почти тут же ушел в отрицательную область. Однако «медведи» не смогли развить успех, и по итогам дня Индекс Мосбиржи все-таки прибавил 0,65%.

Пока можно говорить о том, что вчерашний рост был вызван в большей части закрытием шортов после позавчерашнего сильного падения. Но то, что игроки на понижение не смогли вчера взять власть в свои руки, дает надежды на продолжение восстановления нашего рынка и сегодня.

После нашего закрытия сильно вырос американский рынок акций – инвесторы все-таки решили отыграть заявления Дональда Трампа об отмене ограничительных мер и информацию о появлении лекарства для лечения коронавируса. Пока сложно сказать насколько хват эйфории западным рынкам, но пока мы ждем открытия Индекса Мосбиржи ростом примерно на процент.

Вчера на 5,75% взлетели акции Мосбиржи. Мы считаем эту бумагу одной из самых привлекательных и безопасных на среднесрочный период как из-за традиционно высоких дивидендов эмитента, так и из-за высоких оборотов торгов в последнее время.

Среди «голубых фишек» вчера выделился «Норильский Никель», который не поддержал общий рост. Возможно, это произошло потому, что по бумаге было открыто мало шортов. Сегодня ждем восстановление бумаги на подъеме цен на никель и палладий.

Среднесрочным инвесторам рекомендуем по-прежнему оставаться в стороне от покупок «нефтянки» — прибыли компаний этого сектора в нынешнем году будут очень слабыми.

Нефть сегодня с утра не подает признаков желания подрасти, оставаясь вблизи отметки 28 долларов за баррель. Вчера были робкие попытки пощупать на прочность поддержку в районе 27 долларов за баррель, но они не увенчались успехом. Пока не видим поводов ни для ухода котировок «черного золота» под поддержку, ни роста выше 30 долларов за баррель.

Как всегда в последние дни утром на рынке Форекс сильно, более чем на процент, растет рубль. Открыться российские торги могут в районе 73,5 руб за доллар. Но в условиях дешевой нефти среднесрочная покупка рубля против доллара не имеет смысла.

Итоги дня как всегда определятся динамикой американского рынка. Если Штаты в течение дня не поддержат наметившийся с утра подъем, накануне выходных велика вероятность сокращения лонгов и фиксации дневной прибыли спекулянтами, что в условиях высоковолатильного рынка вполне оправданно.