В четверг рынок в целом находился в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Неопределенность в динамике котировок товарных фьючерсов оставляет под давлением спрос в сырьевом секторе, в то время как надежды на постепенный «перезапуск» экономики США дали трейдерам повод для осторожного оптимизма. В плюсе закрылись Транснефть (TRNFP, +6.4%), МосБиржа (MOEX, +5.7%), Полюс (PLZL, +4.1%), ВТБ (VTBR, +2.3%), ММК (MAGN, +2.2%). Тем временем акции Магнита (MGNT) подешевели на 1.5%, Новатэка (NVTK) и Газпром нефти (SIBN) – на 1.4%, Алросы (ALRS) – на 1.1%, Норникеля (GMKN) – на 0.6%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Мегионнефтегаза (MFGS) подорожали на 7.2%, ДЗРД (DZRD) – на 6.8%, НКХП (NKHP) – на 6.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами.

Трейдеры на азиатских фондовых площадках проигнорировали сообщения об экономическом спаде в КНР (ВВП в первом квартале сократился на 6.8% год-к-году, оборот розничной торговли – на 15.8%, оба показателя слабее консенсус-прогноза) и сосредоточились на плане президента США по «открытию» экономики (снятие ограничений в каждом из штатов будет проходить в три этапа, переход к каждому из этапов возможен, если в течение двух недель в соответствующем штате фиксируется нисходящая динамика новых случаев заражения COVID-19).

Как полагает Д. Трамп, большинство из мер «социального дистанцирования» в США могут быть отменены в течение четырех недель. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне некоторого восстановления «спроса на риск» после объявления президентом США о плане снятия ограничений, связанных с эпидемией.