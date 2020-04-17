В четверг на российском рынке акций была весьма интересная сессия. Появился стандартный сигнал в пользу роста. Открытие торгов по индексу МосБиржи прошло в небольшом плюсе в соответствии с внешним фоном на тот момент. Но уже в первые 20 минут торгов по рынку прокатилась резкая волна распродаж, голубые фишки падали широким фронтом без каких-либо дополнительных новостей. Индекс в моменте переписал локальные минимумы, сходив к технической поддержке около 2470 п. Это был финальный аккорд волны распродаж, после которого утренняя просадка была столь же резко выкуплена.

Подобная динамика воспринимается как паттерн начала локальной фазы восстановления после снижения последних дней. Ближайшим ориентиром наверху по индексу МосБиржи может выступить отметка 2600 п., на 3,3% выше вчерашнего закрытия.

Одним из признаков притока капитала на наш рынок является опережающая динамика голубых фишек над вторым эшелоном. Эта тенденция как раз начала проявляться именно вчера. Кроме того, индикатором интереса крупных участников выступает рост спреда между обыкновенными (АО) и привилегированными акциями Сбербанка (АП). Компания является главной фишкой на рынке, в которую направляется капитал ввиду ее высокой ликвидности. Привилегированные бумаги традиционно реагируют на такой приток с отставанием. Так вот вчера они выросли на 0,09%, тогда как обыкновенные акции подскочили на 1,3%. Более резкий рост оборотов в АО относительно АП также это подтверждает.

Сегодня утром складывается позитивный фон. Азиатские площадки растут, поднимаются фьючерсы на американские индексы. Отчасти это позитивная реакция на заявления Трампа о планах трехэтапного снятия ограничений в США. Эти полномочия отданы властям отдельных штатов, которые будут принимать решения в соответствии с текущей ситуацией.

Кроме того, рынки положительно реагируют на сообщение Statnews об эффективности препарата Gilead Sciences в лечении коронавируса. Акции фармкомпании на послеторговой сессии (after hours) взлетели на 16,4%. Любые новости о прогрессе в лечении Covid-19 или в разработке вакцины могут вызывать локальные волны оптимизма на фондовых площадках.

Открытие торгов в России сегодня ожидается в плюсе. Повышенный спрос может быть в наиболее ликвидных голубых фишках. Причем могут расти и нефтяные бумаги, которые в последние дни просели сильнее остальных.

Ситуация на рынке нефти за вчерашний день не улучшилась. Ближайшие фьючерсы остались около $27–28. И хотя сегодня утром они растут, шансов на резкое ускорение не очень много. По мере приближения к экспирации в конце апреля июньские фьючерсы Brent могут испытывать давление ввиду еще более низких спотовых цен. А вот дальние контракты с поставками в последующие месяцы могут показывать более сильную динамику, так как будут закладывать положительный эффект от сокращения добычи ОПЕК+.

Одной из наиболее заметных новостей отрасли вчера стало заявление североамериканской компании ConocoPhiilips о добровольном снижении добычи на 225 тыс. б/с в апреле-мае на месторождениях Канады и США. Компания также объявила об отказе от обратного выкупа акций и дальнейшем сокращении операционных расходов и капзатрат.

ConocoPhiilips может сообщать, что это добровольное решение о снижении добычи, но в действительности могут резаться нерентабельные скважины. То есть это вынужденная мера в условиях слабой ценовой конъюнктуры. В текущей ситуации 225 тыс. б/с не сильно улучшат ситуацию, ведь в апреле падение спроса может быть на уровне более 25 млн б/с. Другие американские нефтяники также могут пойти на такой шаг, но опять же это будет вынужденная мера, а не попытка стабилизировать рынок в целях солидарности со странами ОПЕК+.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 3,2%, нефть Brent в плюсе на 1,4%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия четверга более чем на 0,8%.