По итогам торгов 16 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,64% — до 2515,05 п., а РТС поднялся на 1,91% — до 1066,91 п.

В утренние часы оптимизма было немного, но безработица в Австралии всё же выросла слабее ожиданий. Затем уже на рынки пришла информация из Германии, где с 20 апреля планируют разрешить торговлю в небольших магазинах, а с 4 мая вернуть школьников в школы. Соответственно, это возродило надежды, что ограничительные меры в Европе будут отменяться быстрее, чем ранее ожидалось. Нефть устремилась к $29, а индекс МосБиржи в моменте достигал 2550,8 пунктов. Однако вечерний отрезок явно не удался из-за крайне слабой американской статистики, которая обещает тяжёлый выход из глубокого спада. Впрочем, самый сильный рост на отечественном рынке показал транспортный сектор. Бумаги «Аэрофлота» подорожали на 1,83% на заявлениях о поддержке отрасли авиаперевозок. Бумаги X5 Retail Group рванули вверх на 2,25% на фоне операционной отчётности за I квартал. Выручка розничной сети увеличилась на 15,2% во многом благодаря бурному росту интернет-продаж. Впрочем, это не смогло вытащить сектор розничной торговли, который стал худшим: «М.Видео» (-3,09%), «Детский Мир» (-2,58%), «Магнит» (-1,48%). Лидерами дня стали привилегированные акции «Транснефти» (+6,37%), «Московской Биржи» (+5,75%), «Полюс» (+4,08%), «ТГК-1» (+3,34%) и «РусАл» (+3,1%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 106,189 млрд рублей.

Схожую динамику выдал рубль. Днём он в моменте достигал 73,73 за доллар и 80,25 за евро. Однако к вечеру нефть растеряла свои достижения на фоне американской неуверенности, а с ней и рубль сдал часть своих позиций. Тем не менее, отметим, что провал днём ранее не стал началом длительной коррекции. Рубль вполне готов терпеть текущие цены на нефть и заряжаться оптимизмом при улучшении внешней ситуации. На фоне повсеместных реальных отрицательных ставок он смотрится в качестве «белой вороны» благодаря своей положительной доходности. Поэтому, вероятно, диапазон 70,0-75,0 продержится какое-то время, если в нефти не будет резких движений вниз.

Американский рынок закрыл день ростом. Однако интересы инвесторов распределялись неравномерно. Более активные покупки наблюдались в бумагах компаний здравоохранения и технологий. Учитывая статистику предыдущих недель, безработица может уже подскочить до 15%. Число новых строительств за март упало на 22%, а разрешений на 7%. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал до —56,6 п. с —12,7 п. в марте. Также на рынок оказывают влияние продолжающиеся корпоративные отчёты. Управляющая компания BlackRock (+3,59%) отчиталась о прибыли ниже ожиданий, но также и о росте выручки. Акции фармацевтической Inovio Pharmaceuticals подскочили на 10,5% на новостях о получении правительственного гранта на клинические испытания препарата против COVID-19. Сеть кофеен Starbucks (+1,32%) планирует постепенно открывать свои заведения с мая. К вечеру четверга также ожидалось очередное выступление Д. Трампа по поводу перезапуска экономики. Впрочем, инвесторы получили гораздо больше. Появились новости о препарате remdesivir компании Gilead Sciences, который проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией. Д. Трамп также озвучил план трёх фаз по перезапуску экономики, хотя на текущем этапе он ещё не имеет жёсткой привязки к датам. Ещё одной новостью американского вечера стали заявления корпорации Boeing, бумаги которой обвалились на 8,04%. Руководство компании заявляет о том, что она возобновит выпуск самолётов в ближайшее время. По итогам торгов DJIA поднялся на 0,14% до 23537,68 п., S&P 500 на 0,58% до 2799,55 п., а NASDAQ вырос на 1,66% до 8532,36 п.

Азиатские рынки черпали своё вдохновение, как из плана Д. Трампа по перезапуску экономики, так и местных новостей. ВВП Китая в I квартале упал на 6,8% при ожиданиях падения на 6,5%. Однако в марте падение промышленного производства составило всего 1,1% при ожиданиях провала на 7,3%. С другой стороны, розничные продажи рухнули на 15,8% при ожиданиях падения на 10,0%. Вполне вероятно, что меры изоляции негативно сказались на сбережениях китайцев, да и сохраняющиеся ограничения не позволяют в полную силу развернуться частному потреблению. Безработица в КНР упала до 5,9% с 6,2% в феврале. В Ю. Корее рынок показал наиболее сильный рост. В среду в стране проводились парламентские выборы, на которых уверенно победила правящая партия. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19869,92 п. (+3,01%), Hang Seng — 24606,04 п. (+2,50%), Shanghai Composite — 2852,38 п. (+1,15%).

Нефть также отреагировала на планы перезапуска экономики США, но и статистика из Китая предоставляет поводы для оптимизма. Весьма скромное годовое снижение показателя промышленного производства говорит о том, что, как минимум, промышленность КНР восстановилась после коронавирусного шока, а сектор услуг будет возвращаться к нормальному функционированию в ближайшие недели. Меж тем, в марте переработка нефти в КНР сократилась до 11,78 млн бар. в день по сравнению с 12,49 млн бар. в день год назад. В целом, за квартал переработка упала на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Возможно, что оптимизм по поводу рестарта американской экономики и статистики из КНР позволит забыть очередной негативный прогноз. Накануне OPEC опубликовала свой ежемесячный обзор. В 2020 году ожидается глобальное падение спроса на нефть на уровне 6,9 млн бар. суточного потребления. Это заметно лучше, чем 9,3 млн бар. потерь ежедневно в прогнозе МЭА. Впрочем, OPEC предупреждает, что снижение прогноза может оказаться не последним. Вспомним также о золоте, которое на фоне оптимизма рынков в пятницу оказалось под давлением. Однако накануне резервы SPDR Gold Trust сохранились на уровне 1021,69 тонн. К 9:00 мск Brent — $28,53 (+2,55%), WTI — $26,47 (+3,68%), Золото — $1710,5 (-1,22%), Медь — $5169,86 (+2,36%), Никель — $11920 (+1,33%).

Индекс доллара снижался на 0,25% до 99,78 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,66% по сравнению с 0,62% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,087 (+0,06%), GBP-USD — $1,249 (+0,06%), USD-JPY – 107,73 (-0,28%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Растут рынки Азии, дорожает нефть и промышленные металлы. Индекс доллара снижается. Единственно, укрепляется иена, но это может быть связано с локальными факторами. Вероятно, что отечественный рынок начнёт день в плюсе и перепишет максимум предыдущего дня. Рубль также имеет шансы движения в сторону 73 руб/ долл. на фоне роста аппетитов к риску на глобальном рынке.