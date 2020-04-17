Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился позитивный внешний фон.

Так, поддержку национальной валюте может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше 28 долларов за баррель. Также позитивным фактором для рубля выступает рост спроса на риск, поддерживающий широкий спектр активов, несмотря на плачевные данные по ВВП Китая, опубликованные сегодня и показавшие падение экономики страны в первом квартале на 6,8% г/г.

В частности, он выражается в росте валют развивающихся стран. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем укрепления российской валюты в начале торгов. Так, уже на открытии пара доллар/рубль может отступить в район 73,5 – 74 рублей. Однако в дальнейшем мы не исключаем попыток возобновления снижения на рынке энергоносителей, что будет способствовать восстановлено американской валюты и попыткам возвращения выше 74 рублей. При этом в ходе сессии, на наш взгляд, пара доллар/рубль сохранит позиции в диапазоне 73 – 75 рублей.

Напомним, что днем ранее рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,9%, уйдя ниже 74,2 рубля, евро упал на 1,6%, закончив сессию в районе 80,4 рубля. При этом российская валюта игнорировала негативный внешний фон в виде снижения цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран.



