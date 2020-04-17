Рынок акций РФ и рубль подрастут на некотором улучшении настроений глобальных инвесторов. Рост стоимости нефти и азиатских площадок поддержит рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Трейдеры на азиатских фондовых площадках проигнорировали сообщения об экономическом спаде в КНР… и сосредоточились на плане президента США по "открытию" экономики", — указывает он.

Как свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам первого квартала 2020 года снизился на 6,8% в годовом выражении под влиянием пандемии COVID-19, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.

"Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Растут рынки Азии, дорожает нефть и промышленные металлы. Индекс доллара снижается. Единственно, укрепляется иена, но это может быть связано с локальными факторами. Вероятно, что отечественный рынок начнет день в плюсе и перепишет максимум предыдущего дня", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Рубль также имеет шансы движения в сторону 73 рублей за доллар на фоне роста аппетитов к риску на глобальном рынке, полагает эксперт.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в пятницу укрепления рубля к доллару на открытии торгов до 73,4 рубля и последующее движение в диапазоне 72,7-73,8 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов показали слабый рост, несмотря на выход неутешительной статистики по рынку труда и недвижимости в США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 1,79-3,2%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также поднимаются: японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,15%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,31%, индекс гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,12%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,57%.

Стоимость нефти растет на 1,69% — до 28,29 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,07% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0847 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг частично скорректировался после провала среды. Попытки рынка нефти расти, преобладавшие в течение дня, и укрепление рубля поддержали восстановление стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,64%, до 2515,05 пункта, индекс РТС — на 1,91%, до 1066,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,66 рубля – до 74,15 рубля, евро опустился на 1,31 рубля, до 80,35 рубля, следует из данных Московской биржи.