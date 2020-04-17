На фоне улучшения аппетита к риску рынок ОФЗ в четверг открылся на подъеме, к полудню опустившись в доходности на 5–10 бп. Во второй половине дня ралли ускорилось, и по итогам сессии длинные облигации снизились в доходности на 9–12 бп, среднесрочные – на 12–17 бп, а короткие – на 7–14 бп. В том числе ОФЗ-26230 закрылся на отметке 6,86%, а доходность ОФЗ-26228 составила 6,66%. С опережением к рынку торговались ОФЗ-26219 (YTM 6,43%) и ОФЗ-26226 (YTM 6,45%), опустившиеся в доходности на 16–17 бп. Инфляционные линкеры закрылись практически без изменений. Торговая активность осталась умеренной: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 51 млрд руб., что соответствует 1,6x среднедневного показателя за последний месяц. Из общего оборота 45% пришлось на среднесрочные облигации с фиксированным купоном, а еще 35% обеспечили флоутеры и короткие ОФЗ-ПД. Локальные рынки долга других развивающихся стран завершили день преимущественно в положительной зоне. В частности, 10-летние облигации восточноевропейских стран и Мексики снизились в доходности на 2–6 бп, а облигации ЮАР и Бразилии – на 12–14 бп. В то же время доходность индонезийского 10-летнего бенчмарка повысилась на 8 бп. Тем временем Национальный расчетный депозитарий представил очередные данные, согласно которым в среду нерезиденты купили ОФЗ на общую сумму 11,5 млрд руб. Львиная доля этого притока (11,4 млрд руб.) пришлась на ОФЗ-26219 (YTM 6,43%).

Директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский во вчерашнем интервью агентству Bloomberg заявил, что на состоявшихся в среду аукционах ОФЗ отмечалось увеличение спроса со стороны нерезидентов. По его словам, особенно высокую активность иностранные инвесторы продемонстрировали на аукционе ОФЗ-26229 (YTM 6,40%), скупив 25% от всего объема предложения этого выпуска. Вышковский также упомянул, что Минфин по-прежнему ориентируется в этом году на валовые заимствования на внутреннем рынке в размере 2,4 трлн руб. (чистая сумма заимствований составляет 1,7 трлн руб.), что соответствует последней версии федерального бюджета. Напомним, что с начала года Минфин пока разместил ОФЗ на сумму 620 млрд руб.

Сегодня в центре внимания инвесторов – регулярный брифинг для прессы председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной – последний перед неделей тишины, предшествующей заседанию совета директоров ЦБ, которое состоится в следующую пятницу. Участники рынка, как мы полагаем, будут ждать новых сигналов о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики регулятора. В ходе предыдущей пресс-конференции в прошлую пятницу Набиуллина заявила, что на предстоящем заседании вопрос о возможном снижении ключевой ставки будет рассматриваться среди прочих сценариев. Между тем еще неделей раньше вероятность снижения ставки уже в апреле не упоминалась вообще – тогда Набиуллина завила только, что Банк России видит потенциал для такого снижения и будет «выбирать правильный момент» для его реализации. Между тем последнее значение недельной инфляции не показало признаков ускорения, снизившись до 0,2% против 0,3% на предыдущей неделе.