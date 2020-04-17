Хотя эта мера в целом была ожидаемой, новость негативна для Аэрофлота. Лето — это высокий сезон, когда все авиакомпании традиционно получают львиную долю прибыли за счет большого пассажиропотока и высокого коэффициента загрузки кресел. Потенциальные убытки Аэрофлота в 2020 году оценить сложно, но они будут значительными.

 