Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных цен к уровням существенно выше $30
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты на Brent прибавляют около 1% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения об успешности клинических испытаний американского противовирусного препарата для борьбы с коронавирусом, а также планы постепенной отмены карантинных ограничений в США и Европе.
Тем не менее, стоит отметить, что восстановление мировой экономической активности, скорее всего, будет проходить весьма медленно. На это указывает опыт Китая, в котором розничные продажи по итогам марта упали на 15.8% г/г, а 20% предприятий малого и среднего бизнеса остаются закрытыми, несмотря на снятие карантинных ограничений. Таким образом, и спрос на нефть, вероятно, будет восстанавливаться весьма медленно. В результате, вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl (Brent), даже несмотря на сделку ОПЕК+.
Опубликованный вчера ежемесячный отчет ОПЕК не добавил оптимизма нефтяному рынку. Организация понизила прогноз по спросу на нефть и теперь ожидает его рекордного в истории падения на 6.8 mbd по итогам 2020 года.
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