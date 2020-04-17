Новая сделка ОПЕК+ не сбалансировала рынок, но резко сократила дисконт Urals
Новая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн барр./сутки не полностью соответствовала ожиданиям рынков, в итоге после объявления о ней котировки фьючерсов на Brent начали снижаться — с 33 долл./барр. и опускались ниже 28 долл./барр. По данным министра энергетики РФ А. Новака, сейчас дисбаланс на рынке нефти составляет ~20 млн барр., а по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле спрос упадет на 29 млн барр. Если ограничения против распространения вируса не будут сняты в основных странах-потребителях, то дисбаланс может даже увеличиться в мае-июне. Таким образом, сокращение добычи стран ОПЕК+ не способно стабилизировать рынок в текущих условиях, даже если действительно произойдет существенное падение добычи в странах вне ОПЕК+. Тем не менее, планы Германии и США о постепенном размораживании экономики уже удерживают цены от дальнейшего падения.
При этом, стоит отметить, что сделка серьезно повлияла на цену российской нефти сорта Urals. Если до объявления соглашения дисконт российской нефти к Brent превышал 10 долл. из-за демпинга Саудовской Аравии на европейском рынке, то перед сделкой и после нее он сокращался до нескольких долларов, и сейчас отклонение не превышает 5 долл. Дальнейшее движение котировок будет зависеть от мер против распространения вируса. Так или иначе, мы склоняемся к дальнейшему снижению цен на нефть в апреле, так как сделка действует только с мая, а восстановление спроса скорее стоит ждать ближе к июню. В результате продолжится затоваривание хранилищ, эти запасы потом еще долгое время будут служить навесом над рынком и удерживать цены от восстановления к докризисным уровням. С постепенным восстановлением спроса мы ожидаем умеренного роста котировок Brent до 35 долл. в 3 кв. текущего года.
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