Фондовые индексы США 16 апреля сумели закрыться в плюсе, несмотря на более слабые, чем ожидалось, макроэкономические данные. Число заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось на 5,2 млн. Удержаться от падения индексам позволил продолжающийся рост бумаг технологических гигантов Amazon и Microsoft. S&P500 по итогам дня поднялся на 0,58%, до 2800 пунктов. Финансовые и энергетические компании остаются под давлением.

Мировые фондовые площадки уверенно растут на фоне ожиданий скорого возобновления экономической активности и повышения шансов на появление лекарства от коронавируса. Количество заразившихся COVID-19 по всему миру достигло 2,16 млн. Число новых случаев заражения повышается третий день подряд. Количество летальных исходов приблизилось к 146 тыс.

Белый дом опубликовал план возобновления экономической активности. Решение о снятии ограничений делегировано властям штатов без жестких дедлайнов. Экономика может восстановиться в три этапа. На первом из них работу начнут рестораны, кинотеатры, стадионы, а затем бары и школы. Кроме того, надежду решение проблемы излечения пациентов с коронавирусной инфекцией дала Gilead Sciences. Один из принадлежащих компании противовирусных препаратов оказался эффективным для восстановления пациентов с COVID-19. Эксперименты с ним продолжаются.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис остается ниже 0,65%. Нефть марки Brent теряет 2-3%, оставаясь ниже $28 за баррель. Золото опустилось под отметку $1700 за унцию. Аппетит к риску умеренный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться до 2850 пунктов.

Сегодня результаты за квартал представит второй старейший из ныне действующих банков США State Street Corporation (STT). Консенсус предполагает рост EPS при практически неизменной выручке. Также выйдет отчет Procter & Gamble Co. Спрос на потребительские товары во время карантина позволит компании избежать падения выручки и прибыли. Тем не менее инвесторов будет интересовать влияние пандемии на производственные цепочки.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 4 из 100, что отражает сохраняющееся беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 продолжает выглядеть неплохо. Сила момента подтверждается ростом индикатора RSI выше нейтрального уровня в 50 и положительными значениями индикатора MACD. S&P500 остается на линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует об уверенности покупателей. Индекс широкого рынка колеблется вблизи 50%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780. Следующим значимым сопротивлением выглядит отметка 2920 пунктов.