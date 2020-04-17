Несмотря на кажущуюся ужасной статистику по заболевшим коронавирусом в США, народ там постепенно начинает выползать из своих убежищ. Они с удивлением смотрят на окружающий мир, все осталось таким же как и до "апокалипсиса". Изглодавшиеся по земным удовольствиям люди спешат их получить в полном объеме. Мои знакомые в Нью-Йорке выложили целый ряд фотографий, как они гуляют в парке, покупают пиццу в ресторане, как занимаются спортом, а одна старая знакомая написала, что шесть часов просидела в салоне красоты, где сделала все — от педикюра до мелирования.

Очевидно, что потребители будут проявлять суперактивность после завершения изоляции. Вчера Трамп объявил о поэтапном запуске экономики США. Скорее всего, уже к середине мая будет работать все, кроме массовых спортивных и культурных мероприятий. А теперь попробуйте совместить с цифрами, которые вчера опубликовала ФРС США.

Баланс ФРС за неделю вырос на 228 млрд долларов и достиг почти 6.3 трлн., избыточные резервы банков дошли рекорда в 2.65 трлн. Вот чего бы точно я бы не стал делать, так это ставить против этой гремучей смеси из голодных потребителей и огромного количества ликвидности на балансах. Не надо. Теперь ФРС подключил фондовый рынок к аппарату ИВЛ, где последнее слово ликвидность. Покойник еще побегает.