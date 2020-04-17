У бизнеса Procter & Gamble благоприятные перспективы
The Procter & Gamble Company отчиталась за первый квартал немного лучше ожиданий благодаря спросу на повседневные товары во время карантина. Акции компании перед открытием прибавляют в цене и в целом выглядят достаточно устойчивыми на фоне «корона-кризиса».
Выручка компании увеличилась на 5%, до $17,2 млрд, скорректированная прибыль на акцию поднялась на 8%, до $1,12. Главными драйверами роста стали сегменты Fabric & Home Care и Health Care, продажи которых повысились на 8% и 7% соответственно. Это отражает выросший спрос на товары для дома и личной гигиены в Северной Америке и Европе. Потребители запасаются необходимыми повседневными товарами, так как во время эпидемии больше времени проводят дома. Кроме того, из-за вируса может наблюдаться повышенный спрос на дезинфицирующие и другие чистящие средства, что выгодно компании. Сильный спрос в западных странах смог компенсировать снижение продаж в Азии, в частности в Китае. Результаты сегмента Beauty и Grooming оказались слабее. Доходы от Beauty выросли на 1%. Выручка от Grooming, в котором учитываются результаты продаж бритвенных лезвий, снизилась на 1%.
Уверенные позиции компании во время пандемии позволили менеджменту сохранить прогноз на 2020 год, предполагающие рост органической выручки в пределах 4-5%. У бизнеса Procter & Gamble сохраняются благоприятные перспективы. В начале недели компания объявила о повышении дивидендов на 6%, что выгодно отличает ее от других участников американского рынка в текущей сложной обстановке. Дивидендная доходность бумаг Procter & Gamble составляет 2,6%.
Акции относительно безболезненно преодолевают текущий кризис. Бумаги PG потеряли меньше широкого рынка в момент распродаж и практически полностью восстановились, вернувшись на ранее достигнутые пики. Мы считаем, что большая часть позитива в акциях компании уже учтена и акции торгуются вблизи своих справедливых значений. Несмотря на то, что мультипликаторы уже выглядят несколько завышенными в сравнении со среднеисторическими, стабильность бизнеса Procter & Gamble поддерживает привлекательность ее акций. В условиях сохраняющейся неопределенности считаем, что бумаги продолжат пользоваться повышенным спросом. Наша целевая цена по ним составляет $121.
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