С каждой новой еженедельной пресс-конференцией Банка России возможность скорейшего возобновления снижения ключевой ставки становится все более явной. Так, еще в начале апреля регулятор лишь отмечал некоторый потенциал снижения ключевой ставки в 2020 г. На конференции неделю назад Э. Набиуллина сообщала, что ЦБ может вернуться к процессу смягчения процентной политики со второй половины текущего года, однако уже на заседании 24 апреля будет рассматривать в качестве одного из вариантов вопрос снижения ключевой ставки. На сегодняшней пресс-конференции глава ЦБ назвала вариант смягчения процентной политики в качестве основного, который будет рассматриваться на ближайшем заседании через неделю.

Мы полагаем, что решение на заседании 24 апреля будет во многом зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке в ближайшую неделю и дальнейших недельных данных по инфляции. Текущее укрепление рубля с начала апреля и сохранение темпов роста годовой инфляции на уровне не выше 3%, на наш взгляд, открывают хорошую возможность для ЦБ РФ снизить ключевую ставку через неделю на 25 б.п.

При этом стоит отметить, что, с одной стороны, возобновление смягчения процентной политики ЦБ РФ оперативно дополнит реализуемые государством меры по поддержке населения и бизнеса. С другой стороны, снижение ключевой ставки ЦБ не отменяет вероятность дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок банков в случае ухудшения экономических условий. Кроме того, ужесточение условий банковского кредитования может происходить не только напрямую в виде повышения ставок, но и косвенно в виде, например, сокращения лимитов по объемам кредитования, повышения минимального первоначального взноса по ссуде и т.п. В результате может сложиться ситуация, при которой снижение ключевой ставки ЦБ лишь затормозит ускорение банковских ставок.

Среди других важных моментов пресс-конференции и нового пакета мер ЦБ следует отметить следующее:

Э. Набиуллина отметила сохранение комфортной ситуации с ликвидностью (прогноз по профициту ликвидности на конец 2020 г. сохранен в диапазоне 2,1-2,7 трлн руб.), однако отметила тенденцию удлинения активов банков (в том числе за счет кредитных каникул и пролонгации ссуд пострадавшим заемщикам) и «укорачивания» пассивов. В результате ЦБ РФ приступил к проработке программы аукционов годового РЕПО. Напомним, что ранее аукционы годового РЕПО периодически использовались банками в период 2009-2013 гг., однако были востребованы лишь в минимальной степени;

ЦБ по-прежнему не предполагает проведение операций по выкупу бумаг на долговом рынке;

регулятор разрешил банкам не ухудшать категории качества кредитов не только по заемщикам пострадавших отраслей, но и по всем корпоративным ссудам, классифицированным до 1 марта 2020 года не ниже 2-ой категории качества;

ЦБ допустил отрицательное сальдо текущего счета «в определенные кварталы», при этом Э. Набиуллина отметила важность динамики не только экспорта, но и импорта. Здесь необходимо добавить, что фактическое закрытия международных границ и введение жестких ограничительных мер на передвижение, по всей видимости, привели к существенному сжатию импорта, по сути к его остановке, что действительно стало одним из ключевых факторов стабилизации рубля в конце марта и его дальнейшего восстановления с начала апреля. Восстановление импортного оборота после снятия ограничительных мер, по всей видимости, представляет собой не меньшую угрозу для курса рубля, чем снижение экспорта. Однако динамика импорта, вероятно, будет ограничена снижением покупательской способности населения и ухудшением общих экономических условий, что частично нивелирует риски для рубля.